"Tengo cáncer y apoyo la huelga, pero trabajo los días que se operan tumores"

La huelga de los médicos gallegos llegó este viernes a su cuarta jornada y, a estas alturas, ya se ha superado la barrera de las mil cirugías canceladas, las consultas suspendidas rondan las 20.000 y 1.700 pruebas han sido postergadas. Ha dejado, además, muy distintas historias de pacientes afectados.

Una lucense ofrece un testimonio excepcional de este paro porque su situación le permite contemplarlo desde distintos puntos de vista simultáneamente. Se trata de una médica de un servicio quirúrgico del Hula que, el pasado lunes, en la jornada previa a la huelga, recibió un diagnóstico de cáncer inesperado y "de mal pronóstico". "Me espera un año y medio de tratamiento oncológico intensivo", admite. En cuanto comience con la quimioterapia asume que tendrá que dejar de trabajar, pero mientras tiene intención de seguir haciéndolo y también de respaldar la huelga.

"Yo la apoyo totalmente, pero no se me pasa por la cabeza no ir a trabajar el día que hay programadas operaciones de cáncer. Sin embargo, si lo que me toca es una intervención que no es grave, que se puede programar para más adelante, sí hago huelga. Esto no lo pienso ahora que sé que tengo cáncer, esto lo pensaba exactamente igual hace una semana o un mes", explica.

Sus circunstancias son únicas, pero su comportamiento no lo es. Hay más profesionales que se turnan con sus compañeros para hacer huelga, de manera que el personal que para del servicio no es el mismo todos los días pero el número de los que lo hacen se mantiene invariable.

La doctora, que no se identifica porque gran parte de su familia todavía no sabe que está enferma, reconoce haberse sentido dolida por un gesto, un pulgar hacia abajo, que dirigió un paciente que entraba en el hospital cuando se producía la concentración diaria de los huelguistas. "Soy consciente de que es duro que lleves meses esperando por una cirugía y te la cancelen el día que te vas a operar, pero protestamos porque tenemos mucha sobrecarga, nos dicen que no se puede contratar a más gente... Yo llevo un tiempo que ya no como, que voy a buscar a mis hijos al colegio sin comer día tras día porque no me da tiempo, por ejemplo", apunta.

Explica que entra ahora en el circuito del paciente oncológico y que "una huelga médica no es el mejor momento para tener cáncer", que puede sufrir algún retraso. Pero está convencida de que "las cosas tienen que cambiar" para ofrecer una atención en condiciones.

"Poderían ternos avisado"

La situación a la que alude fue precisamente la que vivió Clarisa Quindós, vecina de Cervantes que ingresó en el Hula el jueves para ser intervenida el jueves de vesícula y a la que se le canceló la cirugía por el paro médico. Su hija, Karina González Quindós, explica que, inicialmente, su madre fue derivada a Polusa, donde pasó varias consultas preoperatorias, pero el anestesista al ver su historial creyó que debía ser operada en el Hula. "A miña nai ten esclerose múltiple, toma sintrom, hai un mes tivo unha infección e estivo ao borde do trasplante hepático...", señala. Tuvo, por tanto que volver a esperar unos meses y, finalmente, la citaron en el Hula.

"Dixéronlle que sería a terceira da mañá, que baixaría sobre as once. Ao final a enfermeira tróuxolle o almorzo porque non a iban a operar porque o médico estaba de folga. Eu entendo perfectamente que os médicos loiten polo seu pan, pero desde Cervantes tárdase unha hora en coche en chegar ao hospital, poderían ternos avisado", apunta.

A Belén Allegue la llamaron el jueves para darle cita en Oftalmología en la mañana del viernes. "Tuve que venir desde Vigo, donde me encontraba, y al llegar me dijeron que el médico estaba de huelga. Yo apoyo totalmente la huelga de los médicos, que conste, pero me quejo de la organización del Sergas, que no debería haberme citado sabiendo que hay una huelga", dice.

Los facultativos se movilizarán frente al concello

Los médicos del Hula llevarán la movilización al centro de la ciudad para visibilizar más sus demandas. CESM ha convocado a una manifestación el lunes, a las doce, que empezará frente al consistorio y acabará delante de la Xunta.

El seguimiento de la huelga bajó este viernes ligeramente, hasta el 13,49%, en el conjunto de la comunidad y el área sanitaria de Lugo, que arrancó siendo la segunda de Galicia con más respaldo del paro fue ayer la segunda con menos, 11,94%.