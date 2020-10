El Ayuntamiento de Lugo dispone de algunos terrenos donde se podría asentar la nueva comisaría de Policía, una vez descartado el proyecto de llevarla para el barrio de A Residencia. Hay al menos media docena de zonas que podrían acoger estas infraestructuras si llegase a concretar un plan para hacer esa nueva dotación en la ciudad.

Hasta ahora, y desde hace años, se baraja la construcción, pero nunca ha habido proyectos en firme y solo un año se llegó a incluir una partida en los presupuestos estatales.

El Ayuntamiento ya dijo que se pone a disposición, tanto del ministerio como de la Xunta, para comenzar a negociar. Sin embargo, todavía obvia pronunciarse sobre cuáles podrían ser los terrenos que ofertaría para su cesión o venta para la construcción de esta nueva comisaría para la ciudad.

En este sentido, la alcaldesa, Lara Méndez, insistió en que es necesario conocer, antes de nada, las necesidades de espacio y de infraestructura urbana "co fin de escoller o emprazamento idóneo".

Sanfiz y Garabolos son algunas de las propuestas hechas por algunos sindicatos policiales basadas, fundamentalmente, en la cercanía de otros cuerpos como bomberos y la Policía Local y la existencia de accesos rápidos en coche.

Sin embargo, los policías también apuestan por que la nueva comisaría debería estar céntrica y cerca de la ciudadanía. Por eso, podría haber otras opciones como O Carme, Casás o San Roque.

Opciones

Paulo Fabio ► Al lado de los bomberos

Uno de los espacios más amplios con suelo disponible es el situado junto de la guardería, en Paulo Fabio Máximo. Está urbanizado y cerca de los bomberos.

Casás ► Sin desarrollo urbanístico

Al lado del colegio de Casás, hay también un solar municipal. La ubicación podría ser buena dado que es bastante céntrica y tiene buen acceso, pero está aun mal comunicado.

San Roque ► Lejos de vías de salida

Detrás de la antigua sede de Aspnais, hay un terreno municipal. La ventaja es que es céntrico. Sin embargo, el acceso a vías rápidas de salida en coche es problemático.

Sanfiz ► Cerca de la Policía Local

Sanfiz está entre las zonas de Lugo más preparadas para albergar una infraestructura como la comisaría, dado que el terreno está ya urbanizado. En esa zona ya está la Policía Local.

O Carme ► Espacio y buenos accesos

Hay terreno, buenas entradas y salidas en coche y es céntrico. O Carme podría ser una opción. Sin embargo, la zona todavía está sin urbanizar, proceso que lleva décadas de espera.

N-VI ► A orillas de una carretera

Entre A Volta da Viña y Carrefour, en A Cheda hay una bolsa de suelo a desarrollar. Los policías tendrían ahí facilidad para salir en coche, pero la lejanía sería un problema para los vecinos.

La infraestructura crea roces entre la Xunta y el Gobierno central

La ubicación de la nueva comisaría sigue generando roces entre la Xunta y el Gobierno central. El cambio de planes en el solar del antiguo Hospital Xeral —donde, en principio, la Xunta había previsto dejar espacio para una nueva comisaría de Policía—provocó este jueves un cruce de acusaciones entre el nuevo delegado de la Xunta en Lugo, Javier Arias, y la subdelegada del Gobierno central en la provincia, Isabel Rodríguez.

Javier Arias insiste en la necesidad de llevar adelante el proyecto de la residencia en el solar del viejo Xeral, aunque sea a costa de no hacer la comisaría allí. Basa su argumentación en la envergadura de esta dotación social, tan necesaria para Lugo, y en que su construcción será financiada por la fundación Amancio Ortega, que propone un modelo de edificación limitada a dos plantas para garantizar la accesibilidad pero con amplios espacios horizontales y jardines.

Rechazar este proyecto de geriátrico, que ocuparía una superficie de 7.000 metros cuadrados, supondría, según Arias, poner en riesgo una inversión que hará la fundación Amancio Ortega en Lugo, por lo que insiste en no dar ni un paso atrás en este tema.

El delegado de la Xunta critica "os máis de dous anos de parálise do Goberno central nesta cuestión, que demostran que non ten intención real de avanzar na nova comisaría". Añade que no se puede sacrificar una residencia de mayores "que estará entre as mellores de Europa", dice, por un proyecto sin visos de materializarse todavía "polo que, ao final, non habería nin unha cousa, nin outra".

Isabel Rodríguez afirma, por su parte, que la Xunta vendió humo porque dejó a Lugo "sen proxecto nin cartos". La subdelegada del Gobierno lamenta también que la Administración autonómica "se entere agora de cales son os requerimentos da fundación Amancio Ortega para construír en Lugo unha residencia de maiores".