Medalla de Oro a las asociaciones del Arde Lucus

Las 19 asociaciones de recreación histórica recibirán la Medalla de Oro de la ciudad, la máxima distinción que entrega el Ayuntamiento de Lugo, reservada a personas o instituciones a las que se les atribuyen "méritos verdadeiramente extraordinarios". En el caso de los colectivos que contribuyen a celebrar el Arde Lucus, se destaca su "contribución decisiva" para que la cita fuese declarada Fiesta de Interés Turístico Internacional.

La alcaldesa, Lara Méndez, presentó la propuesta ante la corporación destacando "o esforzo dos colectivos romanos e castrexos que forman parte da organización do Arde Lucus e que traballan durante todo o ano de forma infatigable para recrear con fidelidade as nosas orixes" y recordó que fue la implicación de todas esas agrupaciones la que convirtió una celebración local en "unha cita única en España".

En total, son diecinueve las asociaciones que forman parte de la organización de los festejos y que reúnen a casi un millar de lucenses: Ara Roma, Asamblearias Lucus Augusti, Caetra Lucensium, Civitas Lucensis, Clan de Breogán, Cohors III Lucensium, Guardia Pretoriana-Cohors Lvcensium Praetoria, Kertix, Lucus Equites, Lucus Icenas Miliatore, Lugdunum, Mercenarios, Galaicos, Pax Romana Lucus, Salesiani Luci Augusti, Senatus Lucus Augusti, Terra Copora, Tir Na n"Og, Trebas Galaicas y Vestales Lucus Augusti.

Méndez recordó que fue la creciente implicación de los lucenses la que favoreció que la fiesta fuera sumando éxitos. "Resulta de obrigado cumprimento recoñecerlles o seu inestimable labor coa máxima distinción do Concello, no ano no que logramos o fito de obter a declaración de Festa de Interese Turístico Internacional".

La entrega será "tremendamente simbólica para a cidade"

La entrega de la Medalla de Oro tendrá lugar en el Museo Interactivo de la Historia de Lugo el próximo día 30 de noviembre en una ceremonia que será "tremendamente simbólica para a cidade", según recordó la alcaldesa, ya que también se celebrará el vigésimo tercer aniversario de la declaración de la muralla como Patrimonio da Humanidade.

El Arde Lucus se celebró por primera vez en 2001 como una fiesta del sector hostelero del casco histórico y con una duración de una única noche. Pronto se convirtió en una fiesta de recreación histórica del pasado romano y castreño de Lugo "cun compoñente identitario, patrimonial, cultural, lúdico e de dinamización económica que a fan absolutamente singular", según recuerda el Concello.

En 2003 se amplió su duración a un fin de semana, de viernes a domingo, y actualmente comienza un jueves. En 2011, fue declarada Fiesta de Interés Turístico de Galicia y en el 2017 logró el reconocimiento de ámbito nacional.

Transcurrido el plazo mínimo de cinco años de contar con esa distinción, requerido para poder solicitar su reconocimiento internacional, el gobierno municipal inició los trámites de solicitud, que concluyeron el pasado mes de marzo con la obtención de esa distinción. El Concello entiende que sin la implicación de las asociaciones no habría sido posible.