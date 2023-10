"Me gustaría empezar a administrar algunos tratamientos para el cáncer a domicilio"

La nueva jefa del servicio de Hematología del Hula repasa en esta entrevista algunas novedades de su especialidad y servicio, que cuenta con 10 hematólogos; 4 enfermeras y 14 técnicos en Transfusiones, y 4 enfermeras y 7 técnicos en Laboratorio.

¿Cuál es el grueso de pacientes que tratan en Hematología?

Pacientes con patología oncológica. Los hematológicos, si se observan en conjunto, son los cuartos tumores más frecuentes. Son tantos subtipos que, si se observan así, no son tantos, pero tomados en conjunto sí.

¿Han aumentado los cánceres hematológicos?

Sí. La incidencia es mayor por dos motivos. En primer lugar, porque la inmensa mayoría de los cánceres hematológicos son más frecuentes cuanto mayor es el paciente. Aumentan con la edad y el envejecimiento de la población en Galicia es un hecho incuestionable. El segundo es que cánceres hematológicos, fundamentalmente leucemias, pueden aparecer relacionados con el tratamiento con tóxicos como son la quimioterapia o la radioterapia. Cada vez hay más largos supervivientes de otros tumores y están en riesgo de desarrollar un tumor hematológico como segunda neoplasia. En cuanto a la prevalencia, porque cada vez los tratamos mejor y contamos con mejores herramientas, los pacientes viven más que antes.

¿Cuál es el que más se ve en Lugo?

El más frecuente en general es el linfoma. En el linfoma la célula enferma es el linfocito, un tipo de glóbulo blanco que está en la médula ósea, en la sangre, en los ganglios linfáticos y en prácticamente todos los órganos. Según dónde enfermen y en qué momento del desarrollo del linfocito enfermen, se van subclasificando. Existen 30 o 40 tipos diferentes, de linfoma, cada uno con su pronóstico, su tratamiento... Depende del subtipo pero, en conjunto para nosotros a priori el linfoma es una enfermedad curable.

¿Qué ha supuesto la incorporación de las terapias CAR-T?

Ha mejorado el pronóstico. Yo creo que hay que ser optimista, pero tener los pies en el suelo. Es una forma de actuar contra el tumor absolutamente novedosa y que ha demostrado poder curar algunas enfermedades cuando ya no había nada más. Dependiendo de para qué se usen puedes curar o prolongar la supervivencia. Están ahora llegando los ensayos en los que se pone esta terapia antes porque hasta ahora se hacía cuando se había agotado todo lo demás. Habrá que esperar los resultados, pero son prometedores. La dificultad del CAR-T es que es una terapia agresiva. Los pacientes necesitan recibir una quimioterapia de preparación para poder ponerles el CAR-T y además es una terapia que necesita poderse programar porque, a día de hoy en España, desde que tú planeas ponerla hasta que efectivamente se ponen pasan de media dos meses. Al paciente hay que recogerle las células, modificarlas y volvérselas a poner y todo ese procedimiento lleva un tiempo. El paciente tiene que estar en disposición de poder esperar. Es decir, no en todos los pacientes para los que en teoría estaría indicado puede hacerse porque la enfermedad va a ser demasiado agresiva y no va a dar tiempo, al menos hasta que existan plataformas de fabricación rápidas, que las habrá. El Sergas tiene un CAR-T académico que está empezando a desarrollar. Todavía no está disponible.

¿Un paciente de Lugo tiene acceso a esas terapias? ¿Cuántos las reciben?

Claro, en las mismas condiciones que un paciente de cualquier otro sitio. Se hace en tres centros: A Coruña, Santiago y Vigo. Los derivamos. En Galicia se tratan 25 o 30 pacientes anuales y, de Lugo, 2 o 3. Cuando aumenten las indicaciones de CAR-T que están pendientes de resolución de financiación aumentará el volumen. Como alternativa está el anticuerpo biespecífico, un anticuerpo monoclonal que reconoce dos cosas diferentes: por un lado, la célula tumoral, y por otro, el linfocito, los junta para que este destruya la célula tumoral. El principio de acción es el mismo que el del CAR-T. Este modifica el linfocito directamente, mientras que el anticuerpo biespecífico es un ‘enganche’ entre el linfocito y la célula tumoral. Las ventajas que tiene es que no hay que prepararlo, ya lo tenemos y lo podemos coger como cualquier otro medicamento en el momento que se necesita. También tiene menos toxicidad aguda. Es decir, se podrá ofrecer a más pacientes porque algunos no pueden esperar al CAR-T o no lo toleran por la toxicidad. A cambio, la eficacia es un poco menor.

¿Qué planes tiene para el servicio?

Me gustaría poder empezar a prestar atención externa. Mi objetivo sería tener algún tipo de atención domiciliaria desde el servicio de Hematología. Hay que ir poco a poco, por supuesto, pero vemos que cada vez hay más pacientes crónicos, que necesitan atención continua por lo que hay que intentar hacer todo lo posible en domicilio.

¿Qué atención hematológica se podría dar a domicilio?

Pues podríamos empezar por la administración de algunos citostáticos [medicamentos contra el cáncer como la quimioterapia] en domicilio. El servicio de hospitalización a domicilio del Hula es fantástico y a día de hoy ya tiene un programa transfusional a domicilio. Algunos de nuestros pacientes mayores y para los que es muy difícil el acceso al hospital reciben la transfusión en sus casas para que no tengan que venir todas las semanas, por ejemplo. Me gustaría que, partiendo de la estructura que tiene Hado, pudiéramos responsabilizarnos de esa atención. Empezando por determinados citostáticos que son rápidos, con efectos secundarios inmediatos y que se ponen con mucha frecuencia a lo largo del tiempo en los esquemas de quimioterapia, aunque el primer día de cada ciclo lo viéramos aquí. Habría que partir de eso, que sería lo más sencillo, para luego poder implementar la administración de otros citostáticos más complejos.

Planes: "Queremos asumir la criopreservación de médula para transplante en el Hula"

¿En qué otros proyectos trabajan?

Obtuvimos la acreditación CAT en el área de transfusión. Hemos acreditado con un programa de calidad toda la zona de hospitalización y hospital de día con el sistema de gestión de riesgos para el paciente. En el laboratorio queremos iniciar en 2024 el trabajo para acreditación con una norma ISO. Estamos empezando a desarrollar el área de ensayos clínicos con más acceso para pacientes de Lugo, para que puedan beneficiarse de su inclusión en uno de ellos, y que también supone una oportunidad de mejora en el servicio. Queremos implementar, en la parte de transfusión, la criopreservación para el trasplante. En Lugo hacemos el trasplante autólogo, el de la médula del propio paciente. Recogemos las células madre del paciente, las dejamos congeladas y, en el momento que se necesita, se las volvemos a poner. La congelación a día de hoy la está haciendo el Centro de Transfusión de Galicia.

¿Y quieren hacerla en el Hula?

Sí, facilitará los procedimientos y permite la implementación de otras técnicas, además de la mejora global del servicio. Tenemos un programa de ahorro de sangre, con la optimización prequirúrgica en pacientes traumatológicos y de oncología digestiva para disminuir los requerimientos durante la operación.