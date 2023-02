Du Yang: "La mayoría de la gente en mi país no comemos carne de perro y de gato, menos"

Cuéntenos qué hace un joven chino como usted en Lugo…

Quería ser profesor de chino en el extranjero. En concreto, en España porque estudié castellano.

¿Sabía a dónde venía cuando cursó la solicitud?

No. Vine a Lugo porque fue el sitio que me asignaron y fue el primer lugar de España que conocí. Los estudiantes no podemos elegir destino.

¿Qué se encontró en Lugo?

Un día lluvioso. Cuando bajé del bus, me pareció una ciudad un poco triste. La estación era antigua y hacía frío. Llegué más tarde de lo previsto porque el día anterior perdí el bus desde Santiago y no había más transportes, por lo que tuve que hacer noche allí. Pero, a cambio, vi en Santiago una salida de sol brillante. Por eso, pienso que la vida no te da solo cosas malas, también te las da buenas.

¿Es fácil enseñar chino a los alumnos españoles?

No es difícil, pero tampoco es tan fácil. Los profesores chinos que no entienden español lo tienen peor. Yo, como sé español, explico en esta lengua y me entienden mejor así.

¿Y resulta duro aprender español siendo chino?

No lo tenemos tan fácil como los italianos o los franceses, que tienen lenguas derivadas del latín. En chino, no hay tantas conjugaciones, ni tiempos ni modos verbales como en español. Cuando hablo, siempre tengo que pensar qué conjugación he de utilizar.

¿Cómo se decidió con el español?

Cuando estudiaba Bachillerato, me encantaba el inglés. Después, tenía que estudiar otra lengua y pensé en el español porque hay muchos hispanohablantes y vi que podría tener más oportunidades de trabajo.

¿Lugo será una ciudad de paso o pretende quedarse a vivir aquí?

No es tan fácil quedarse a vivir legalmente en España. Solo puedes estar, como máximo, tres años.

Díganos las tres cosas que más lo sorprendieron cuando llegó.

La amabilidad de la gente, la muralla y el bus.

Explíquenos un poco esto...

Pensaba que los lucenses eran más fríos en comparación con los del sur y me encontré a gente que está dispuesta a ayudarte en el supermercado, en el hospital o en el banco. En cuanto a la muralla, en mi ciudad hay una del mismo tamaño y no sabía que aquí había otra por lo que me llevé una sorpresa. Me gusta la vista que hay desde allí y me sorprendió que una señora dijese que era lo único que había en Lugo. Y por lo que respecta al bus, me sorprende que haya tan pocos y que pase uno cada hora y media por algunos sitios. En China, hay muchos. Aquí, en cambio, ando más. También me llamó la atención que tienes que pulsar el botón en las paradas. Allí para siempre, por lo que la primera vez que subí llegué hasta el final.

¿Y cuál es el prejuicio más equivocado que tenemos los españoles de los chinos?

Que comemos carne de perro. La mayor parte de los chinos no lo hacemos. Y de gato, menos.