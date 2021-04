Los mayores tendrán gimnasia en la calle hasta el 31 de mayo en distintas zonas

Los mayores podrán participar en actividades de gimnasia dirigida, entre el día 5 de este mes y el 31 de mayo y de cinco a seis de la tarde, en diferentes plazas de la ciudad.

"É importante que as persoas de máis idades desenvolvan actividades físicas e combatan o sedentarismo e a soidade, ao mesmo tempo que poidan socializar, e que o fagan en contornas seguras, porque son moitas as que levan meses con medo a saír das casas, e iso lles afecta tanto na súa saúde física como mental", explicó la concejala de bienestar, Olga López Racamonde, organizadora del programa Lugo móvese cos maiores.

Está previsto que los lunes y los miércoles las actividades tengan lugar en las plazas de As Illas, en Montirón; A Milagrosa, Exército Español, en Fonte dos Ranchos, Praciña da Igrexa, en Sagrado Corazón y Roxa, en Fingoi. Los martes y jueves serán en las plazas Maior, Horta do Seminario, O Castiñeiro; Viana do Castelo, en A Piringalla y Augas Férreas.

También tendrán lugar cuatro rutas por la ciudad, que se desarrollarán todos los viernes cada 15 días, saliendo de la Praza Maior. El día 16 será por el casco histórico y Domus do Mitreo, a las 12.00 horas; el 30, por el casco histórico y Porta Miñá, a las 12.00 y a 12.30 horas; el 14 de mayo, casco histórico y Museo Interactivo de la Historia de Lugo, a las 12.00 horas y el 28, por O Vello Cárcere.