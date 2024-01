Cae el mayor ciberestafador de España por varias compras que realizó en Lugo

Jordi A.F., Lupín, considerado como el mayor ciberestafador de la historia de España, ha sido condenado a un año de cárcel en San Sebastián por una estafa perpetrada contra un guipuzcoano, cuyos datos personales averiguó mediante la compraventa fraudulenta de una videoconsola a través de internet.



Nacido en Ponferrada (León), de 27 años, Lupín es considerado como el mayor ciberestafador de nuestro país y ya ha sido condenado en al menos dos de los múltiples procedimientos seguidos en su contra.

Se estima que habría conseguido unos beneficios de cerca de 300.000 euros al mes con estafas "online", copiando páginas web de tiendas y sirviéndose de plataformas para que sus víctimas compraran productos que nunca llegaban a recibir.



Según recoge la sentencia que le condena ahora en Donostia, la estafa cometida contra un ciudadano guipuzcoano se remonta a octubre de 2017, cuando el acusado puso un anuncio en una página web en el que ofrecía una consola PS4 por 289 euros.

No iba a enviar la consola

La resolución judicial, a la que ha tenido acceso EFE, detalla que poco después la víctima contactó con el procesado y le facilitó su número de su carné de identidad, el de su tarjeta de débito y la dirección de su domicilio, tras lo que el estafador le aseguró que el producto llegaría a su casa "en unos pocos días", a pesar de que sabía que "esto no era cierto" porque conocía "desde un inicio que no iba a enviarle la PS4".



"De esta forma -agrega el escrito- una vez obtenidos estos datos, el acusado utilizó el DNI y la numeración y códigos de seguridad de la tarjeta sin su consentimiento" para realizar distintas compras en una estación de servicio de Lugo por un importe total de 760,49 euros.



La resolución judicial considera que estos hechos son constitutivos de un delito continuado de estafa por el que le impone un año de prisión, si bien la sentencia no es firme ya que puede ser recurrida en apelación ante la Audiencia de Gipuzkoa.



Lupín fue detenido en enero de 2022 en una discoteca de Madrid, después de que uno de los clientes del local le reconociera en un reservado tras haber visto recientemente la imagen del presunto ciberestafador en un programa de televisión.

Reclamaciones judiciales

El testigo dio aviso al Cuerpo Nacional de Policía que envió entonces una dotación a la sala de fiestas, cuyos agentes confirmaron su identidad y comprobaron que el joven tenía en vigor varias reclamaciones judiciales, por lo que fue detenido.



Una vez arrestado, Lupín, que en aquel momento llevaba casi 12.000 euros en efectivo, pidió un 'habeas corpus', la puesta a disposición inmediata ante el juez, y fue trasladado ante la jueza de Instrucción número 3 de Madrid, según informaron en su momento a EFE fuentes jurídicas.



El conocido delincuente no manifestó ante la jueza que tenía nueve reclamaciones judiciales por estafa emitidas por juzgados de Ponferrada (León), Elche (Alicante), Guadalajara, Albacete, Cádiz y Madrid.



Sin embargo, la magistrada confirmó estas órdenes de búsqueda y captura, más una orden de ingreso en prisión, por lo que desestimó el 'habeas corpus' y fue puesto a disposición judicial.