Maximus encenderá este viernes el alumbrado navideño de Lugo

El alumbrado navideño de Lugo se encenderá este viernes, en un acto que comenzará a las seis y media de la tarde en la Praza Maior. Maximus, mascota del Breogán, será el responsable de prender las luces, como recordó la edil de Cultura, Maite Ferreiro.

El alumbrado de Navidad funcionará en la capital lucense hasta el 8 de enero de 2023, con un horario de encendido entre las 18.30 y las 00.30 (de lunes a viernes) y de 18.00 a 3.00 los fines de semana.

La ciudad contará con 778 elementos decorativos y casi un millón de luces led, según explicaron desde el Concello. Las calles y plazas tendrán 189 arcos luminosos y en algunos lugares, como la Praza de Santo Domingo, habrá motivos en 3D.

"O percorrido do Camiño Primitivo recibirá unha decoración especial e as letras Lugo Km 100 colocadas na praza do Camiño Primitivo serán decoradas con luces. A árbore da praza Maior, fronte ao Concello, ten de 20 metros de altura e a praza Maior conta con figuras que poderán ser utilizadas como photocall", explican desde el área de Cultura.