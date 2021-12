Repetto: "El área de deportes es dura, pero es un ambiente muy bonito"

Dio el salto a la política en 2019. ¿Ha resultado ser como esperaba?

Creo que es todo positivo. Di el salto porque quería hacer más cosas por la ciudad que me acogió y en la que vivo. Creo que los jóvenes deben dar ese paso a la política, si lo sienten así, para poder trasladar sus inquietudes, su trabajo... para mejorar el lugar donde vivimos, que creo que es el elemento diferenciador de la política local.

Empezó con desarrollo local, que le venía como anillo al dedo. ¿Le dio pena dejar esta área?

Pena no es la palabra. Venía del mundo del emprendimiento, por haber sido presidente de los jóvenes empresarios, era un poco el lenguaje que manejaba, y todo ese capital que traía de la asociación lo volqué en la concejalía. Pero bueno, son ciclos, y la alcaldesa ha decidido esta nueva etapa y estoy encantado también de estar al frente de juventud y deportes.

Deportes es una área sacrificada, con mucha actividad a la que acudir los fines de semana.

Es duro, pero es un ambiente agradable y una área muy transversal, porque trabajas con todas las edades de la sociedad. Hay un ambiente y unos valores bonitos.

Cogió proyectos iniciados, como el polémico repintado de la pista de O Palomar, que habrá que modificar si se quiere homologar.

En la etapa de Miguel Fernández se hizo una gran inversión en mejora de instalaciones y ahora, en la medida en que se pueda, se trata de retomar actividades y dinamizar el área, como puede ser con la carrera Lugo Monumental. En O Palomar siempre se jugó al minibasket, que es el nivel tres y el que se mantendrá. Es verdad que la federación no tenía actualizado el nivel que ahí se desempeñaba, porque había 8 o 9 años que no jugaban cadetes. Se ganó en versatilidad y seguridad, ya que se acolcharon los laterales. Se va a poder entrenar categorías superiores, porque la pista cumple, pero no se va a optar a esa homologación. Quizás en su momento hubo una mala comunicación por parte de la concejalía.

En una situación de normalidad es donde yo creo que hay que valorar si se necesita o no una tercera piscina

¿Hay partidas en los presupuestos de Concello, Xunta y Diputación para el nuevo pabellón deportivo?

El compromiso de financiación sigue en pie, pero ahora estamos en fase de licitar la redacción del proyecto. Yo entiendo que sería de cara al inicio del 2023 la obra.

Los usuarios de las piscinas cubiertas también ven necesaria una más.

Se va a estudiar, pero en este momento entendemos que no es una prioridad. Hay ciertas franjas horarias que están saturadas, eso es verdad, y con el tema de los aforos a veces hay problemas de acceso al baño libre, pero en una situación de normalidad es donde yo creo que se debe valorar la necesidad o no de tener otra piscina.

Y el centro de promoción de la bicicleta, ¿para cuándo y en qué consistirá?

Estamos trabajando en él y lo presentaremos como debe ser. Está en la línea de algunas acciones que ya estamos llevando a cabo, como un curso que hicimos para jóvenes, de reparación de bicis, al que asistieron unas 70 personas, y que tiene esa doble vertiente también de dar formación para el empleo y en lo que necesitan las empresas.

El consumo de alcohol, con el botellón, y otras sustancias es un problema que afecta a la juventud. ¿Cómo se ve desde el Concello y qué se hace al respecto?

Tenemos una área de drogodependencias y hemos conseguido la subvención del plan estatal de decomiso de drogas, con la que ejecutamos acciones encaminadas a prevenir el botellón y otras dependencias, como las de las nuevas tecnologías. Tenemos asesorías juveniles en la Casa da Muller, de psicología y laborales, tanto para jóvenes como para sus familias, y damos muchas charlas en centros de educación.

Noté un cambio de tono hacia mí, respecto al anterior edil de deportes, por ser homosexual

Está también al frente del Arde Lucus. ¿Veremos novedades?

El reto es, si la situación lo permite, que el Arde Lucus recupere todo su esplendor. Y estamos con el expediente para intentar obtener la declaración de Fiesta de Interés Turístico Internacional.

¿En algún momento ha sentido homofobia por parte de compañeros de la corporación?

He notado un cambio, por parte de algunas personas, de cuando estaba de concejal de deportes Miguel Fernández a cuando estoy yo. Un cambio de tono y de actitud. Por mi condición de homosexual y de inmigrante creo que debo visibilizar la discriminación.

¿Qué le pareció que su condición sexual saliera a relucir en una sesión plenaria?

La presidenta del pleno, que es la alcaldesa, le llamó la atención [al popular Óscar Poy] y lo vi correcto porque, recuerdo, la alusión que hizo a mí fue «al alcance de sus capacidades, incluso». Yo creo que debemos saber el sitio que ocupamos, que no estábamos allí a título personal sino como representantes de la ciudadanía en el máximo órgano. Tenemos que ser muy cuidadosos. No podemos olvidar todo lo que está pasando a nivel social.