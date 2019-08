LA TARJETA de presentación del nuevo concejal de Desarrollo Local y Empleo la lleva en sus apellidos. Repetto, por sus tatarabuelos italianos, y Morbán, por los vascos. Aunque en su familia no hay sangre gallega, con esta ascendencia es fácil deducir que Mauricio Repetto Morbán fue uno de los hijos de la emigración en el movimiento poblacional europeo hacia Sudamérica de principios del siglo pasado. De hecho, Repetto nació y vivió en Montevideo, Uruguay, hasta hace solo once años, cuando cruzó el charco para venir a hacer un máster de Recursos Humanos en Lugo y decidió quedarse.

¿Qué era antes de ser político?

Soy psicólogo y dirigía el psicotécnico Centro Clínico 9. Además, fui presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios, AJE, durante cerca de tres años. Ahora todo cambió: ni tengo la empresa ya, ni soy presidente de la AJE.

¿Cómo lo convencieron para ir en las listas?

Siempre tuve inquietudes políticas pero no aspiraciones. De todas formas, acudí a la lista del PSOE como independiente. No me costó mucho decidirme. La oportunidad de mejorar el sitio donde vivo y mi vocación de servicio impulsaron mi decisión.

¿Quién lo llamó?

La alcaldesa, Lara Méndez.

¿La conocía personalmente?

Algo, pero poco, de las veces que había ido al Concello a pedir colaboración para AJE.

¿Cómo se lo dijo?

Fue directa y simple. Me hizo ilusión que contase conmigo y el proyecto de ciudad de Lara es muy bonito. Fue todo un orgullo.

Supongo que nunca se imaginó en Montevideo que acabaría de concejal en una ciudad que no conocía de nada, al otro lado del Atlántico, y a miles de kilómetros...

No, pero cuando vine a Lugo la ciudad me enamoró y decidí hacer mi proyecto de vida aquí. Es una ciudad que arropa mucho y ofrece una calidad de vida muy buena. Me gusta la cercanía de la gente. Fue como encontrarse en casa.

¿Le cambió mucho la vida este último mes, desde que se hizo edil?

En el Concello se trabaja más a lo grande. Siempre traté, como psicólogo, de mejorar la vida de la gente pero el trabajo en el Ayuntamiento, como concejal, es como un amplificador.

¿Eso significa que trabaja más?

Significa que se llega a más gente pero también sí, se trabaja. No solo voy al despacho por la mañana sino que por la tarde también se hace mucho trabajo. Hay que sentarse a planificar, hay actos institucionales... y los fines de semana también trabajamos.

Parece duro el oficio de político. ¿Se pierde mucha vida por el camino?

No se pierde vida. Se gana mucho en otras cosas. Es satisfactorio.

Empresario, psicólogo... parece que la concejalía de Desarrollo Local y Empleo le viene como anillo al dedo.

Sí, quizás mi perfil, a la hora de ser incluido en la lista, ya iba indicado hacia esta concejalía.

O sea, que la alcaldesa puso el ojo en usted viéndolo como concejal de esta área...

Sí, quizá Lara me fichó ya con esa idea. La verdad es que me gusta esta concejalía y creo que tengo mucho que aportar. Engloba una área con potencial porque se ocupa del emprendimiento, los talleres de empleo, la formación, el CeiNodus, el Espacio Lab, el programa Europa Direct y la gestión de fondos europeos.

Una concejalía sin muchos conflictos, en principio.

Sí, es muy gratificante por su utilidad y porque ves los resultados al estar en contacto con la gente.

¿Alguna iniciativa ya en marcha?

El Lucus Raid, que es un taller de emprendimiento en un tramo del Camino de Santiago. Se hace la ruta por la mañana y por la tarde se dan cápsulas informativas. Es una forma de impartir un curso más novedosa, dando a la gente la oportunidad de emprender y hacer networking.

¿Proyectos?

El vivero Cei-Nodus cumplirá quince años en noviembre y, aunque está al cien por cien, queremos ampliarlo. También vamos a potenciar el emprendimiento sin edad. Tenemos que retener a los jóvenes para que no se marchen pero también apoyar a los mayores. Mi idea es hacer, asimismo, un emprendimiento enfocado hacia el desarrollo sostenible, aprovechando el barrio multiecológico que vamos a tener de forma que haya en Lugo uno de los mejores ecosistemas del emprendimiento del país. Todo eso siempre con perspectiva de género y buscando que se dote Lugo de unas comunicaciones del primer mundo y la colaboración con la universidad y las empresas.

Veo mucha ambición...

Son proyectos normales, pero no nos puede pasar lo mismo que con la leche. El valor añadido del emprendimiento debe quedarse aquí.