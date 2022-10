La matrona acusada de ver el historial de su ex dice que lo hizo con su consentimiento

La matrona lucense acusada de acceder a la historia clínica de su exmarido para quedarse con la custodia de sus hijos aseguró este jueves en el juicio que siempre lo hizo con su consentimiento, para mirar el resultado de las analíticas y pedirle citas.

La mujer, en la vista que arrancó en la Audiencia Provincia de Lugo, dice que su marido la denunció porque ella no cedió a sus pretensiones en el proceso de divorcio.

Por su parte, la médica del hombre declaró que siempre iba a consulta acompañado de su mujer. Añadió que la medicación para la ansiedad se la recetó en presencia de ella y que era él quien quería esperar a que ella estuviera libre para entrar juntos a consulta. La facultativa también dijo que él era conocedor de los accesos de ella a su historia clínica.

Petición de cuatro años de cárcel

Tanto Fiscalía como acusación particular mantienen la petición de cuatro años de prisión para la matrona acusada de entrar sin consentimiento en el historial médico de su exmarido para conseguir datos que le permitiesen quedarse con la custodia del los hijos de la pareja.

Según la acusación pública, la mujer presentó en febrero de 2018 una demanda de divorcio en la que hacía constar que su exmarido "se encontraba a tratamiento psiquiátrico con antidepresivos" con el fin de que le fuese atribuida la custodia de sus dos hijos menores.

La acusada consiguió esta información, tal y como mantiene la fiscalía, accediendo a ese historial clínico sin autorización, del que disponía por su condición de matrona en un centro de salud de Lugo.

La mujer consultó este expediente médico hasta en ocho ocasiones entre diciembre de 2016 y enero de 2018, según afirman.

La abogada del hombre, Pilar Núñez Torrón, avanzó antes de entrar en sala que iba a plantear "la culpabilidad de la matrona", hechos por los que pedirá "cuatro años de prisión, más la inhabilitación de tres años".

La letrada de la matrona no quiso realizar declaraciones, aunque la acusación particular confirmaba que la acusada "niega los hechos", unos hechos por los que tanto fiscalía como acusación particular piden cuatro años de prisión.