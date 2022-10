Mateo Sánchez: "Gañei catro veces seguidas aos dardos"

É outro fan do Ratón Vacilón, barraca á que sobe no San Froilán desde que era cativo. Tamén lle gustan as pulseiras de coiro. Pero polo que máis devece é pola troula. De aí que non se perda un Domingo das Mozas.

Canto estaría disposto a pagar por unha ración de polbo nas casetas de San Froilán?

O que sexa, o polbo no San Froilán é como as uvas en Aninovo, tómase si ou si.

Cal é a fórmula máxica para que esta festa se distinga doutras?

Hai que celebrala coa mesma ilusión destes anos anteriores, que non se puido festexar polo covid, e gozar de novo como en cada unha das edicións.

Hai algo que nunca se perda en cada edición das festas?

Unha cousa que levo facendo dende pequeniño é subir ao Ratón Vacilón. E sígoo facendo. Penso que é algo que todos os anos hai que facer para non perder esta tradición que cumpro nas festas.

Cal é o seu nivel de gasto nas festas do San Froilán?

Nin alto nin baixo, poderiamos dicir que o necesario para divertirme e poder axudar os negocios locais, que tamén é importante.

Churros ou castañas?

Isto é, para min, como preguntar papá ou mamá…

Que San Froilán prefire: o das multitudes do Domingo das Mozas ou o máis tranquilo do resto dos días de semana?

Eu son de troula e festa, creo que se entende. Polo tanto, quédome co Domingo das Mozas.

Cal é o cachifallo que todos os anos compra nos mercadiños do San Froilán?

Sempre compro algún libro ou algunha pulseira. As dúas cousas gústanme moito.

Bota de menos os senegaleses?

Si, non só polas cousas interesantes que ofrecían senon tamén por que eran unhas persoas moi amables e sempre tiñan unha boa actitude co resto da xente.

Lígase moito no San Froilán?

Poderíase dicir que si.

Se tivese que resumir as festas nunha palabra, cal se lle ocorrería?

Ledicia. Esa é a palabra que mellor define estas festas.

Cal é ese segredo inconfesable relacionado coas festas que nunca lle contou a ninguén?

Non podo xogar aos dardos porque a última vez que xoguei gañei tres ou catro veces seguidas e o rapaz díxome que xa non podía xogar de novo.

Cantas veces na súa vida vestiría o traxe tradicional galego?

Non o vestín nunca pero non me importaría levalo.

De ter que escoller unha prenda, cal elixiría e por que?

Os pantalóns. Parécenme moi divertidos e seguro que me quedan xenial.