Tres mastines de un ganadero matan a decenas de cabras y ovejas en Labio

Tres enormes mastines que un ganadero tiene en una finca de la parroquia lucense de Labio para que cuide sus vacas y cabras están sembrando el terror desde hace algo más de un mes entre sus vecinos, según denuncian estos. Las ovejas y cabras muertas se cuentan por decenas, algunas noches cinco o seis de golpe, y a las pérdidas económicas se une ya el miedo a que ataquen a cualquiera con el que se crucen cuando los perros escapan de su finca y salen de cacería.

Los afectados son prácticamente todos los vecinos de O Couto que aún tienen animales, si bien los daños causados a Antonio Ferreiro son especialmente dramáticos: "Tenía en esta finca unas sesenta ovejas y cabras, y en un mes han matado a unas cincuenta", explica Antonio mientras mira el cadáver a medio devorar de una de sus cabras, con el costillar al aire. Unos metros más allá, el cadáver de otra cabra, esta vez preñada, va hinchando después de un par de días muerta; también cerca, pero hacia el otro lado, la pata de pelo negro que los perros dejaron como único resto de otra de sus presas.

Uno de los mastines avanza amenazador para proteger a las cabras de su rebaño. XESÚS PONTE

Este vecino, ya jubilado pero que conserva un rebaño por afición, no podía imaginar lo que estaba a punto a vivir: "Pensábamos que era basquilla (una infección, generalmente por causas alimentarias), porque el verde este año está muy fuerte. Ya estaban vacunadas, pero decidimos poner una dosis más. Pero seguían muriendo", recuerda Ferreiro, que no se explicaba por qué "hoy morían cuatro; al otro, ninguna; a los tres días, dos; al otro, seis...".

"Hasta que los veterinarios vieron que estaban marcadas por el cuello, vimos que tenían sangre. A la oveja se le ve muy mal cuando la marcan por la lana que tiene", relata. Les hicieron las curas a las que pudieron, "pero no vale con eso, porque parece ser que la herida cierra por fuera pero por dentro sigue".

Todo comenzó a apuntar hacia esos tres mastines que habían llegado unos meses antes a la finca que un ganadero había alquilado a un vecino. "En cuanto acabaron con las ovejas, en tres o cuatro días no murieron más animales, pero luego empezaron con las cabras y a las cabras se les ve muy bien la herida porque no tienen pelo", explica. Los perros ya habían madurado y crecido y, sobre todo, habían encontrado cómo pasar por debajo de las vallas que cierran tanto la finca donde estaban como las de los vecinos.

La de Antonio, de hecho, está perfectamente cerrada, con techados y comederos y hasta con luz automática nocturna. Nada pudo detener, sin embargo, a los mastines, que dejaron su culpabilidad al descubierto cuando Antonio, y después su hijo Antón, pudieron fotografiar y grabar en vídeo a los animales saliendo del vallado.

"Los hemos visto aquí dentro", denuncia Antón, un joven de 20 años y militar profesional, "los tengo grabados en vídeo. Y por ahí abajo dos veces, andan por todos los lados. Ayer uno atacó a una vaca del vecino". Y no solo a las vacas: "Atacan a la gente. A mí una vez me pillaron por la espalda", comenta mientras se quita la camiseta y enseña los rasguños, "estaba corriendo por aquí y me salieron dos. Me tuve que subir a un poste de la luz, de esos de hormigón, y esperar hasta que vino mi padre con la furgoneta para espantarlos".

Mientras espera a que alguien actúe, Antonio ni siquiera es capaz a de calcular los daños: "El 80% traían a dos y eso se murió todo. Eran cabras y ovejas gallegas. Me mataron a un macho impresionante por el que me había ofrecido hace dos meses mil euros. Cada oveja preñada, sobre 150 euros. Y las cabras gallegas no tienen precio, valen lo que te pidan si encuentras quien te las venda".

La Policía identificó al propietario de los perros

La Policía Nacional confirmó a este diario que se ha identificado al propietario de los mastines y que se está investigando el caso para determinar si se sigue el procedimiento por un delito de daños o se hace por vía administrativa. En ese caso, sería responsabilidad de la Policía Autonómica, que es precisamente la que acudió a Labio tras la denuncia de Antonio Ferreiro.

"Cuando estaban aquí tres agentes", indica el afectado, "llegó el propietario de los perros con una vara larga de guiar las vacas. Le pidieron el carné del identidad y dijo que no lo tenía; el de conducir y no lo tenía; los papeles del coche y tampoco. No sabemos si los perros están asegurados y no sé quién tiene que llevar esto, porque la Policía Nacional me mandó a la Local, estos a la Autonómica y ahora la denuncia la lleva la Nacional".

Para rematar, "me dijeron los de la Consellería que si no me lo arreglaban me fuera al Seprona de la Guardia Civil". Ni siquiera le dejan retirar los cadáveres, porque en la Xunta le dijeron "que vendrían ellos a hacer fotos".