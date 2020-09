El máster Daen sitúa al campus lucense como referencia educativa al aire libre

El máster en Dirección de Actividades Educativas na Natureza (Daen), un postgrado coordinado por el catedrático de la USC en la Facultade de Formación do Profesorado Eugenio Otero Urtaza, se está convirtiendo el campus de Lugo "no referente do sur de Europa en educación ao aire libre", según considera la propia universidad en un análisis de las posibilidades de este máster.

La singularidad de los contenidos y de las metodologías y prácticas educativas recogidas en el programa del máster Daen, un título exclusivo en el conjunto de la universidad española y que encuentra no más de media docena de programas equiparables en el contexto europeo, quedó reforzada tras el primer envite del Covid-19. De hecho, recuerda la USC, la pandemia activó de nuevo el debate y, si cabe, el interés por la educación al aire libre, como lo prueban las más de 50 solicitudes inscritas en la USC para cursar la próxima edición del máster Daen, que ofrece un total de 25 plazas.

"As estatísticas de persoas pre inscritas fan pensar que se cubrirán todas as prazas", señala el promotor y coordinador de este título, el catedrático Eugenio Otero, que también apunta que esta formación de postgrado permite a la Facultade de Formación do Profesorado del campus de Lugo captar talento joven tanto de Galicia como del resto de España, al tiempo que contribuye a la internacionalización del centro universitario.

A la transversalidad de los contenidos incluidos en el programa se suma una importante carga de formación in situ, con visitas, seminarios y salidas a muy diferentes escenarios y parajes al aire libre. Estas dinámicas bien podrían considerarse cómo algunos de los postulados de la Institución Libre de Enseñanza, de la que Otero es uno de sus máximos estudiosos.