El máster de agrónomos se recupera gracias a los extranjeros

El máster en Enxeñaría Agrónómica que se imparte en la Escola Politécnica Superior de Enxeñaría do campus de Lugo ha recuperado matrícula gracias al alumnado foráneo. "As 25 prazas ofertadas pola USC neste programa de posgrao están practicamente cubertas, a expensas da incorporación de alumnado estranxeiro", señaló el coordinador del máster, Santiago Pereira Lorenzo, para quien supone "un éxito" que una formación habilitante como esa pase ya de la cifra de 20 estudiantes.

Pereira ha visto cómo, después de varios años con aulas casi vacías, se vio obligado este curso a cambiar de lugar donde impartir las clases a causa de la elevada matrícula registrada.

El catedrático del departamento de Produción Vexetal e Proxectos de Enxeñaría de la USC en el campus lucense destaca la motivación y el interés mostrado por la futura promoción de ingenieros en formación. "Parte do alumando que accedeu este curso ao máster xa completou a formación do grao en Enxeñaría Agrícola e Agroalimentaria na EPSE, pero tamén recibimos xente de Ourense e mesmo de León, o que supón un respaldo para a calidade da titulación impartida no campus de Lugo", explicó el coordinador.

Entre los alumnos se encuentran tanto algunos procedentes de explotaciones ganaderas importantes con otros sin apenas relación con el mundo rural

Pereira reconoció que la confusión generada a causa de la supresión de las ingenierías técnicas, así como por la diferenciación entre las competencias profesionales atribuidas al título de grado y al de máster no ayudó a que muchos alumnos se decantaran por ampliar su formación con el máster de agrónomos. El catedrático aplaude los esfuerzos realizados por el Colexio Oficial de Enxeñeiros Agrónomos para despertar entre la juventud "novas vocacións cara a agronomía" y también la decisión de la Administración de mantener los créditos de estos estudios de posgrado al mismo precio que los de grado.

Aprecia entre los alumnos apego a la tierra, aunque precisa que entre ellos se encuentran tanto algunos procedentes de explotaciones ganaderas importantes con otros sin apenas relación con el mundo rural. Cree que las múltiples salidas del máster, que capacita tanto para investigación, para el trabajo en consultorías o para el acceso a la función pública, está detrás de la recuperación del máster de la USC.

Igualmente, destaca el hecho de que sea la única formación en Galicia que cuenta con una especialidad en viticultura.