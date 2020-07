"Sin mascarilla de válvula mi confinamiento es eterno"

María José Gómez Alvite fue diagnosticada en 2015 de sensibilidad química múltiple, que le produce fortísimas reacciones a numerosos productos químicos, y desde entonces vive con mascarilla. Concretamente, usa una mascarilla con válvula que no es un FFP2 con filtro convencional.

"Para nosotros no es una opción, sino una necesidad. Tiene que ser una mascarilla completamente cerrada. No hay ninguna que sea hermética al cien por cien pero esta se le acerca y por eso tiene que tener la válvula porque respiramos a través de ella. Sin ella, el confinamiento para nosotros sería eterno", asegura.

Maria José recuerda que para pacientes como ella esa protección no es opcional

La prohibición de usar ese tipo de mascarilla se hace efectiva en Galicia el uno de Julio. La razón es que se trata de un equipo que, si lo usa en la vida cotidiana una persona con Covid-19 asintomática, por ejemplo, tiene mayor capacidad de contagio incluso que si fuera a cara descubierta. La válvula canaliza el aire al exhalar y este llega más lejos que al respirar sin mascarilla, por lo que la norma de mantener un distanciamiento de dos metros para que no lleguen las microgotas no se cumple en esos casos.

"Entendemos que se prohiba su uso, pero es una medida que se tomó sin tenernos en cuenta", recuerda María José, una de las más de 50 socias de la Asociación Gallega de Sensibilidad Química Múltiple. Explica que, para esos pacientes, la vida de puertas para fuera siempre es con esos equipos. Además, durante la pandemia la situación general los hizo aún más necesarios para ellos, ya que se recurrió en muchos espacios públicos a desinfectantes más fuertes de los habituales y a aplicaciones más frecuentes.

Medidas como el uso de desinfectantes más fuertes o limpiezas más frecuentes en la pandemia complican la vida de estos enfermos

María José tuvo que hacer una gestión ayer mismo y le advirtieron de que no podía acceder a las instalaciones sin cambiarse la mascarilla por otra sin válvula. Como opción para su situación concreta le proponían tapar la válvula con un plástico. "Por la válvula es por donde respiramos, no podemos ir por la vida sin respirar. Además, el plástico me da una reacción terrible, me desmayo y he tenido varias fracturas por ese motivo", apunta. Una de esas veces que perdió el conocimiento, antes de tener un diagnóstico en firme, fue por usar unas chanclas de playa.

La asociación registró el pasado martes ante la Consellería de Sanidade una petición para que a los afectados de sensibilidad química múltiple, con un diagnóstico médico, se les exima de esa prohibición y pueden seguir usando las únicas mascarillas que les permiten salir a la calle. Por el momento no han obtenido respuesta y la norma indica que no se pueden usar esas mascarillas salvo por parte de personal sanitario en actos que requieran ese equipo en concreto. Reclaman que a este colectivo de enfermos se les permita también.