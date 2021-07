La mascarilla sigue dominando la calle una semana después del cambio de normativa

Si caminamos por las calles de Lugo estos días, la imagen actual no cambia mucho respecto a la de hace un par de semanas. Y es que, pese al levantamiento de la obligatoriedad del uso de mascarilla en exteriores, la mayoría de la gente sigue decidiendo llevarla puesta.

Para algunos es cuestión de trabajo. "Yo soy sanitaria, perjudico a quien cuido. La voy a seguir llevando aunque cambie la ley oficial", declaraba una transeúnte. La familia Hiebro Illán expresaba: "Nosotros trabajamos ambos con muchos niños y la vamos a seguir llevando".

La nueva variante Delta y la subida de la incidencia en Galicia siguen en la cabeza de muchos. Los brotes originados por los viajes de fin de curso a Mallorca tampoco ayudan. "La precaución no es de menos, y los médicos la siguen recomendando", incidía una pareja en la plaza Mayor.

Por eso, sigue siendo raro ver a personas sin mascarilla. Los que no la llevan declaran que es por comodidad, y por la tranquilidad de que las personas de su alrededor estén vacunadas. "Yo siento que no puedo respirar con ella, por lo que cuando estoy en exteriores no la utilizo", decía un joven.

Aun así, varios hacen notar que por ellos mismos no la llevarían, pero que lo hacen por respeto. Y es que la mayoría de la gente que la lleva bajada levanta la mascarilla cuando se acerca otra persona.

Otros afirman que depende de la situación. "No vas a ir midiendo el metro y medio con la gente en la calle, así que decido llevarla. Cuando voy a caminar al campo sola claro que no la llevo, pero tampoco lo hacía antes".

Y es que, pese a que hayamos podido retomar actividades de la vida prepandemia, ir de compras o de viaje, la mayoría de ciudadanos afirma que se siente mejor cuando la lleva puesta. "El virus sigue ahí, queda mucha gente sin vacunar y los casos suben. Prefiero llevarla unos meses más, aún tengo miedo", decía Enma Comesaña.

"Algunos ganamos con mascarilla, y eso es algo en lo que nadie piensa", afirmaba un lucense

La incertidumbre y la desconfianza son sentimientos que muchos compartieron. "Parece que ya no crees nada ni a nadie, pero me sigo sintiendo mejor si voy con mascarilla", declaraba Isabel Doval, que paseaba por Lugo.

Para la mayoría, la retirada es momentánea, lo que lleva tomar un trago de agua o respirar sin esta barrera de protección personal, pero enseguida vuelven a ponerla. En interiores sigue siendo obligatoria y diversos viandantes aseguraban que es más confuso tener que estar quitándosela y poniéndosela todo el rato.

Varios turistas atestiguaron que en localidades cercanas el panorama es similar al que se ve en Lugo. Tanto en Ribadeo como en Vigo la mayoría de los ciudadanos sigue prefiriendo llevar la mascarilla puesta en exteriores, indicaron.

El fin de semana aumentó el flujo de gente en las calles, especialmente en el centro de la capital. Pese a que las terrazas estuviesen llenas, el uso de mascarilla se repartía al 50 por ciento entre los clientes, en su mayoría familias y grupos de amigos.

Jóvenes o mayores, turistas o no, casi todos prefieren optar por la prudencia, "Sí, hay dos mil casos, menos de los que había hace unos meses. Pero eso son tres o cuatro mil contactos estrechos más, y los que aún no se saben. Yo prefiero sentirme seguro y llevar la mascarilla", declaraba un viandante, casi enfadado.

Unos turistas madrileños afirmaron que la imagen de las calles de Lugo les sorprendió, porque no es algo que vean en Madrid. "Dijimos, a ver si nos hemos equivocado al buscarlo y aquí sí es obligatorio", contaban David Martínez e Inma Pico.

Otros deciden tomarse la protección con humor: "Algunos ganamos con mascarilla, y eso es algo en lo que nadie piensa", afirmaba un lucense con ironía.