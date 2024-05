Una masa de aire de África eleva a los 30 grados las máximas en Galicia

Las temperaturas de esta semana, a caballo entre mayo y junio, ya son veraniegas en Galicia, con valores que se prevén 6 grados por encima de lo normal en el sur de la comunidad, y que, sin embargo, contrastan con el ambiente más fresco del norte por causa del nordés.

El anticiclón procedente de una masa de aire cálido del continente africano ya marca desde las últimas horas el tiempo en Galicia y, esta vez, ha venido para quedarse.

"O tempo anticiclónico que xa predomina na nosa comunidade traerá tempo seco e solleiro, unha situación que se vai prolongar ata a semana próxima", explica el experto de Meteogalicia Carlos Otero, quien, eso sí, precisa que la situación será desigual en el norte y sur de la comunidad por influencia del nordés.

Diferencias en la temperatura del norte y el sur

Así, en el sur de Galicia se alcanzaron ya este martes los 31 grados en zonas de Ourense y los 29 en Monforte. Mientras que en el norte el día más caluroso será este miércoles, donde Lugo superará los 27 grados. No obstante, el jueves el viento soplará con más intensidad y los mercurios bajarán hasta los 20 grados, donde se quedarán los próximos días.

"A diferenza entre unha zona e outra do territorio galego será notable. Mentres no sur haberá tempo caluroso con 6 graos por enriba do habitual para a época do ano, no norte o ambiente será máis suave con temperaturas máis normais para a estación do ano", recalca el meteorólogo.

¿Cuánto tiempo se quedará el anticiclón?

Después de que las últimas apariciones del anticiclón hayan sido tímidas y siempre vencido por las borrascas atlánticas, los pronósticos indican ahora que será el protagonista de manera indefinida en la comunidad.

"Na primavera as previsións a medio prazo sempre hai que collelas con cautela porque son moi cambiantes, pero agora mesmo o que podemos ver e que o anticiclón chegou para quedar durante toda esta semana e probablemente ata a próxima", recalca Otero.

Así las cosas, el mapa de Galicia lucirá soleado los próximos días con temperaturas apacibles que invitarán a disfrutar de unos días de playa en el litoral.