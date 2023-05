No hay intervención en espacio público que no genere crítica, en algunos casos con más razón que en otros, y eso es lo que sucede de nuevo ahora con las obras de peatonalización del casco histórico. Si primero fue el plan de tráfico alternativo, muy contestado pero que de momento no está causando grandes problemas, ahora empiezan a levantarse voces a cuenta de los cambios previstos en las zonas verdes, sobre todo en Santo Domingo y Praza de Ferrol.

En esta última, las obras comenzaron hace semanas con el levantamiento del parte del césped situado entre el colegio y el ambulatorio y ayer le tocó a la rosaleda y el pequeño jardín frente al cuartel de San Fernando, lo que dio lugar a lamentos de ciudadanos.

Los vecinos del centro que se han constituido en plataforma precisamente con motivo de las obras llevan semanas manifestando su preocupación por la reurbanización que está prevista en Santo Domingo y en general por el conjunto del plan. Discrepan sobre el planteamiento de las zonas verdes y la importancia que se da a estas, así como sobre algunos de los cambios que están previstos, como la eliminación de los naranjos de Santo Domingo.

La visión que tienen los vecinos es justo la contraria a la que defiende el gobierno de Lara Méndez, promotor de las obras, que sostiene que estas implican mucho más que peatonalizar, ya que supondrán renaturalizar esos espacios. Solo en los dos proyectos que se están ejecutando en este momento, Praza de Ferrol y Montevideo, Bolaño Rivadeneira y calles adyacentes, la superficie de zona verde pasará de 1.323 metros cuadrados a 1.557 y se plantarán 37 árboles más de los que hay ahora, hasta 84. El número de bancos pasará de 31 a 94 y las papaleras de 10 a 24 y se instalarán 30 aparcabicis.

Imagen de 1959 de San Fernando. JOSÉ LUIS VEGA

Son datos que muchos vecinos todavía desconocen, por lo que informar de la transformación que se pretende hacer es uno de los objetivos de la reunión que ha convocado la plataforma vecinal para este jueves a las ocho en el instituto Lucus Augusti. Participarán los arquitectos Justo Portela, que trabajó en la rehabilitación del casco histórico de Santiago, y Dolores García, técnica de la Xunta, y el ingeniero Emilio Díaz.

PARTICIPACIÓN VECINAL. Los vecinos quieren crear conciencia sobre la importancia de las zonas verdes en las ciudades e intentar que el Concello lleve a cabo algunos cambios. En Santo Domingo, por ejemplo, proponen mantener la zona ajardinada tal como está y la fuente en su ubicación actual. "Forma parte do antigo camiño da auga da cidade, do que na actualidade so existen dúas fontes, esta e a da Praza do Campo", recuerdan. Esta demanda, en concreto, puede que no tenga encaje, aunque se estudiará, como todas las que se reciban, asegura el gobierno local. Si es posible se atenderán, aunque en el caso de la fuente contrapone el argumento vecinal sobre su importancia histórica con el criterio de la Dirección Xeral de Patrimonio, que suele ser exigente y en este caso dio el visto bueno.

Sobre ese plan de renaturalización del centro se pronuncia el ingeniero agrónomo y doctor por la USC Emilio Díaz, que es miembro del departamento de Produción Vexetal e Proxectos de Enxeñaría de la USC y tiene una destacada labor investigadora. Díaz, que intervendrá en la reunión de mañana, considera que la intención es buena pero que lo que se propone es insuficiente. Cree que el principal problema es que se sustituirán zonas ajardinadas, con tierra y césped, por la plantación de árboles, arbustos y plantas de forma aislada o en jardineras, lo que hará que aumente la superficie de pavimento.

Habrá una gran plaza frente a San Fernando. SEBAS SENANDE

CONSECUENCIAS. Una es que la falta de tierra dificulta el crecimiento y el desarrollo de los elementos vegetales, sobre todo de los árboles, que tienen menos espacio para que se extienda su sistema radicular y más dificultad para captar agua, por lo que la exigencia de riego es mayor. Por otro lado, la reducción de superficie permeable tiene otros efectos, como la menor capacidad para atrapar y retener agua en caso de lluvia abundante y también para amortiguar la temperatura ambiental. "Máis pavimento supón máis illas de calor", explica el experto.

Díaz recalca que los estudios que existen sobre peatonalizaciones constatan que estas son "moi recomendables" desde todas las perspectivas, ambiental, social y también económica. "O problema é como se fan. Aínda que non o pareza, Lugo ten moi poucas zonas verdes, en relación ao que aconsella a OMS, por exemplo. Algunhas intervencións son máis estéticas que funcionais", opina.

A esa petición de más verde se suma Lugo Monumental, que este martes además pidió al Concello que reubique o regale las plantas que se retirarán de Santo Domingo.