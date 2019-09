Más del 98% de adultos gallegos ya están protegidos contra el sarampión

El 98,3% de los gallegos de entre 18 y 65 años ya están protegidos frente al virus del sarampión. El dato pertenece al estudio de seroprevalencia del año 2013, un análisis que permite saber qué porcentaje de la población tiene anticuerpos contra alguna enfermedad. "Sabemos, por tanto, que hay muy poca gente que no esté protegida", explica la especialista en Medicina Preventiva del Hula Raquel Barbosa, que insiste en que "no hay ninguna situación de alarma con el sarampión".

Lo cierto es que son muchos los pacientes de Lugo que han acudido a su centro de salud preguntando específicamente por la vacuna, después del llamamiento realizado por la ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, que anunció que debían vacunarse todos los españoles de entre 40 y 50 años que no hubieran recibido inmunización en la infancia y les animó a acudir al médico para pedirla. Facultativos de Illas Canarias, Sagrado Corazón o San Roque confirmaron este miércoles que varios de sus pacientes entre la cuarentena y la cincuentena se habían interesado sobre qué hacer ante el mensaje de la ministra.

En realidad, en Galicia no se va a promover ningún tipo de vacunación universal. Es más, estrictamente no va a cambiar nada con respecto a la situación actual.

La doctora Barbosa explica que en 2017 se actualizó el calendario de vacunación del adulto y ahí se indicaba que los médicos de Primaria debían aprovechar la consulta para revisar el estado de las vacunas de los pacientes nacidos entre 1968 y 1981. Si no habían sido vacunados ni habían sido contagiados con el virus del sarampión se les debe administrar las dos dosis de la vacuna. Si, por ejemplo, constaba que solo habían recibido una dosis, se les pondría la segunda.

Sin embargo, si no recordaban si habían sido vacunados de niño o haber pasado la enfermedad, el médico debería decidir, caso a caso, si les administra la vacuna. La doctora Barbosa recuerda que hay casos en los que la vacuna quizás no se pueda administrar.

Por ejemplo, un paciente inmunodeprimido o una mujer embarazada. Por tanto, no se va a vacunar a todo el mundo que no recuerde su historial de vacunas o que no tenga constancia escrita del mismo.

Tampoco se va a pedir a los pacientes que acudan al médico específicamente por esa causa. "Lo que se pide es que se revisen las vacunas aprovechando la oportunidad de una consulta por otro motivo", apunta.

Según la nota informativa remitida por la Consellería de Sanidade a los médicos de Primaria este miércoles, en caso de que un paciente solicite por su propia iniciativa ser vacunado se debe confirmar que no pasó la enfermedad ni recibió la triple vírica y, en ese caso, administrársela.

La especialista insiste en que no hay motivos para la preocupación porque en Galicia los casos de sarampión "son esporádicos". Los dos primeros contagios dentro de la comunidad en ocho años se detectaron el pasado mes de junio. Antes no se había producido ninguno desde 2011.

Además, el hecho de que el 98,3 por ciento de la población esté protegida indica que, para el escaso número de adultos gallegos que no lo están funcionaría la inmunidad de grupo. Es decir, con esa tasa de protección, resulta complicado que la enfermedad se transmita y si alguien se contagia, que se extienda.