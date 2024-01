LA RED DE ASISTENCIA social de la provincia de Lugo presta ayuda en estos momentos a entre 650 y 700 familias con hijos menores, que necesitan apoyo de distinto tipo por su precaria situación económica. Son estas familias, en principio, las susceptibles de pasar a formar parte del nuevo programa puesto en marcha por el Gobierno central que sustituirá la entrega directa de comida por parte de los bancos de alimentos y de otras asociaciones por un cheque monedero, gracias al que serán las propias familias las que puedan adquirir directamente esos productos de primera necesidad en las cadenas de alimentación que tomen parte en el proyecto.

La aprobación de esta fórmula causó sorpresa y bastante confusión tanto entre los potenciales receptores de ayudas como entre las distintas administraciones y organizaciones de asistencia que forman parte de la red de ayuda social. Todas ellas, incluida la administración central, admiten que por ahora faltan por establecerse todos los detalles por los que se regulará, más allá de la decisión anunciada de que el bono será solo para familias con hijos menores y que será Cruz Roja la encargada de gestionar los cheques monedero, dotados con 95,5 millones de euros.

En estas circunstancias, las preguntas que han quedado sobre la mesa son muchas:

¿Cuántas familias serán beneficiarias?

El Gobierno central calcula que unos 70.000 hogares. La Xunta considera que la comunidad autónoma hay 3.800 familias en esa situación, de las que entre 650 y 700 viven en la provincia de Lugo. Uno de los objetivos declarados del nuevo sistema es sacar de "las colas del hambre" a estas familias con menores, de tal manera que obtengan un plus de dignidad gestionando sus propias compras de alimentos en lugar de tener que acudir regularmente a las colas de las asociaciones asistenciales.

¿Qué pasará con el resto de personas que necesitan apoyo?

En principio, todo debería seguir igual, y así lo aseguró la propia secretaria de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez, quien dijo que el sistema de entrega de ayuda a los bancos de alimentos y la financiación va a continuar.

¿Son suficientes los bonos monederos para las familias?

Los primeros datos hechos públicos por el Gobierno indican que el cheque mensual para alimentación será de 130 euros para familias de un progenitor y un menor; las familias de tres miembros recibirán 160 euros; las de cuatro, 190 euros, mientras que las de cinco o más contarán con 220 euros. Son variadas las voces que han alertado de que se trata de cuantías insuficientes, si bien otros agentes de la red de protección social razonan que la mayor parte de asociaciones y programas institucionales funcionan de manera bastante coordinada, al menos en el caso gallego y lucense, por lo que unas tratan de cubrir los huecos donde no llegan las otras, de manera que una misma familia o individuo puede ser preceptor de ayuda de diversos programas. El cambio no tendría por qué modificar esta situación, aunque será el día a día el que revele la realidad.

¿En qué afecta a otras ONG que gestione solo Cruz Roja?

Pues depende a quién se pregunte. Mientras que algunas de esas ONG y de las instituciones implicadas opinan que no afectará en nada, más allá de que muchas de esas familias podrán dejar de acudir a sus servicios al disponer de los de Cruz Roja, otras, en especial los Bancos de Alimentos, temen dejar de recibir los kilos de comida que antes les llegaba por este programa e incluso que desciendan las donaciones privadas, por lo que quedarían desamparadas miles de personas que no forman parte de una familia con hijos menores.

¿Cuáles son las certezas en este momento?

Pocas, pero sí algunas en las que tanto el Gobierno central como el autonómico y el local -las tres administraciones que se encargan de la práctica totalidad de la asistencia social- están de acuerdo. Y todo parte de que el cambio que se ha anunciado no es, realidad, tan radical ni tan permanente como parece por el revuelo que ha causado.

Para resumir, se trata de un programa de cobertura de necesidades básicas que ya existía desde hace diez años, cofinanciado en un 90% por el Fondo de Ayuda Europea para los Más Desfavorecidos (Fead), que comprende la compra de alimentos adquiridos en el mercado, su suministro a los centros de almacenamiento y distribución de las organizaciones asociadas de distribución, quienes los distribuyen entre las organizaciones asociadas de reparto autorizadas para que, a su vez, lo entreguen gratuitamente a las personas más desfavorecidas junto con medidas de acompañamiento.

Esta entrega de ayuda se gestionaba hasta ahora por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a través del Fondo Español de Garantía Agraria (Fega) y el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. El Fega se encarga, entre otras actuaciones, de comprar los alimentos mediante un procedimiento de licitación pública y de repartirlos al resto de agentes de ayuda social.

El caso es que en en el año 2021 Gobierno y CC.AA. llegaron por unanimidad al acuerdo de que desde 2023 serían las comunidades autónomas las responsables de gestionar directamente todo, con los fondos europeos.

Pero no se ha conseguido completar a tiempo este traspaso, por lo que se corría el riesgo de que ahora se interrumpiese el programa. De ahí el real decreto aprobado por el Gobierno central, que es una especie de parche temporal porque, en cualquier caso, en 2025 ya serán los gobiernos autonómicos los que realicen la gestión directa.

Tampoco se puede asegurar mucho más, sobre todo porque la propia Delegación del Gobierno en Lugo reconoce que el Ministerio de Derechos Sociales todavía no ha informado de los detalles de ejecución del proyecto y porque Cruz Roja, tal y como reconoció su delegación en Lugo, ni conoce los detalles ni está autorizada por el ministerio para hablar.

¿Cuáles pueden ser los efectos en el sistema?

En espera de conocer dichos datos, la Consellería de Política Social de la Xunta entiende que el efecto del cambio sobre la labor asistencial sera limitado: "A única modificación é o xeito que teñen os beneficiarios de percibir as axudas", opina la consellería, que, no obstante, también lamentó "a falta de comunicación por parte do Goberno central" y expresó su temor porque la "tarxeta moedeiro deixará fora a moita xente, xa que só poderán beneficiarse as familias con menores a cargo".

Compartía, de este modo, una de las alertas que han encendido desde la Federación Española de Bancos de Alimentos. El de Lugo lo preside Amadora Núñez, que aunque de entrada reconoce que "no tenemos todavía la información ni sabemos cómo se va a aplicar", lanza varias dudas: la primera, que "por 190 euros no se hace la compra mensual para una familia de cuatro miembros", con lo que vaticina que al final esas familias van a tener que regresar a las llamadas "colas del hambre". Y, la segunda y más importante, que no sabe qué va a pasar "con el resto de familias y personas que atendemos, gente que vive sola, sin papeles o que no tienen hijos menores. Si dejan de llegar los alimentos del Fega, pueden quedar desamparadas miles de personas".

"Yo creo que con un bono monedero de 190 euros al mesno se hace la compra para una familia de cuatro personas"

Amadora Núñez insiste en que habla "de oído", y en cualquier caso reconoce que si el bono monedero es un simple cambio en la gestión para las familias con menores -ella afirma que el Banco de Alimentos de Lugo atiende a unas 700, aunque carece de datos precisos- "a nosotros no nos afecta en nada. Incluso nos beneficia, porque nos quita mucha presión a nivel de gestión". De hecho, tampoco teme que en Lugo ningún usuario del Banco de Alimentos vaya a quedar desasistido si se dejan de recibir los alimentos del Fega, "porque nosotros nunca los necesitamos. Los recibíamos, pero no para usarlos nosotros sino para repartir a otras asociaciones y concellos que no tenían capacidad para gestionarlos".

Amadora Núñez, del Banco de Alimentos. SEBAS SENANDE

En Lugo, el banco siempre se ha nutrido de la aportación de empresas y donantes privados, además de los 25.000 euros anuales de la Xunta y los 10.000 de la Diputación, ya que "Gobierno y Concello no nos han dado nada". Y en ello precisamente reside el otro gran temor de Amadora Núñez, que ante la noticia del reparto de bonos monedero "la gente se piense que ya no hace falta su ayuda y deje de donar".

En la ONG Cáritas, una de las que mayor labor asistencial realiza en la diócesis, no se muestran tan preocupados. Entre otras cosas, porque ella misma trabaja con el sistema de tarjetas monedero ya desde años, puesto que gestiona el programa que la Xunta tiene para adquisición de alimentos. "La experiencia es excelente", comentan desde Cáritas, "nosotros entendemos que se trata de una manera más digna de prestar la ayuda y además las familias pueden gestionarse y decidir qué compran. Tiene muchas ventajas".

Tampoco muestran mucha inquietud, siempre dentro de la precaución obligada por la falta de información, por los efectos que pueda tener el nuevo programa sobre el conjunto de personas bajo el paraguas social, porque "en este trabajo las administraciones y las asociaciones en Lugo nos solemos coordinar muy bien y donde unos no llegan pueden llegar otros. Siempre tratamos de ofrecer una asistencia integral, no solo económica o alimenticia, sino social, educativa y laboral".

Un aspecto, el de la colaboración, que también resalta la concejalía de Servizos Sociais del Concello, donde no es extraño que sus técnicos ayuden a las personas a gestionar, por ejemplo, la Risga de la Xunta o el SMV del Gobierno, o que trabajen con otros agentes sociales tanto para derivar a solicitantes de ayuda como para hacerse cargo de la misma.

En estas circunstancias, parece existir cierto consenso en que, en espera de los detalles sobre el bono monedero, el paraguas social desplegado en Lugo no deje a nadie desprotegido por esta causa.