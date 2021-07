Más del 65% de los lucenses afrontarán restricciones de los niveles alto y máximo

Más del 65,3% de la población de la provincia de Lugo afrontar desde esta noche restricciones propias de los niveles de alto y máximo riesgo por la situación epidemiológica derivada del covid-19. Se trata de los más de 38.000 habitantes que suman los municipios de Foz, Viveiro, Burela y Monterroso (que entran en el nivel máximo) y de los más de 175.300 habitantes que acumulan Cervo, Ribadeo, Monforte, Chantada y Lugo, que estarán en nivel alto. A estos números hay que añadir la población flotante que conforman turistas y visitantes y que en casos como los de los municipios de A Mariña y la Ribeira Sacra es una cifra importante.

Los territorios con peores datos de positivos eran a día de este jueves los municipios de A Mariña y la propia capital, una tendencia iniciada ya en las semanas anteriores. Esas zonas registran un mayor movimiento de visitantes de estancia media o larga (que residen varios días o semanas en el destino) y concentran el grueso de la población propia y flotante. También son los lugares más susceptibles de reuniones de ocio nocturno, sean o no en locales habilitados para ello.

Hasta el momento parecía que las zonas turísticas de interior resistían mejor la pandemia y que lugares como la Ribeira Sacra, con niveles de ocupación turística muy similares a los de prepandemia, se mantenían a salvo, pero la situación ha dado un giro preocupante. Los municipios de Monforte y Chantada saltan del nivel medio bajo al alto directamente y ambos registran cada jornada más contagios diarios. Los próximos días serán determinantes para ver si hay un efecto contagio hacia los otros municipios más pequeños de la zona o si los focos se contienen en las dos cabeceras de comarca. Otras zonas que también reciben mucha gente en estas semanas, como A Montaña y las localidades del Camino, parece que resisten mejor la ola porque siguen en su mayoría en el nivel medio bajo, hay que esperar para ver si los positivos llegan con retraso.

LIMITACIONES. Los cambios más drásticos que tendrán que aceptar estos vecinos en comparación a los de niveles inferiores se refieren al ocio nocturno, el servicio de hostelería y las franjas horarias de reuniones de no convivientes.

El ocio nocturno, directamente cerrará sus puertas en los nueve municipios de los niveles alto y máximo. En cuanto a la hostelería, para acceder al interior, en ambos niveles, habrá que mostrar un certificado de inmunidad (vacunación con pauta completa o pruebas de diagnóstico negativo, PCR o test.)

Los concellos del nivel alto (Cervo, Ribadeo, Monforte, Lugo y Chantada) podrán abrir al 50% terrazas e interiores, mientras que los del máximo (Foz, Viveiro, Burela y Monterroso), al 50% en terrazas y al 30% en interiores.

Además, en los nueve ayuntamientos de niveles alto y máximo, las reuniones entre no convivientes estarán prohibidas de una a seis de la madrugada.

Situación complicada Con más de 9.700 habitantes pasa de nivel alto a máximo. El número de casos asciende a 172. La incidencia es superior a 500. Pese a los cribados y medidas para acotar los brotes, cuesta atajar la situación.La ola se ralentiza Tiene poco más de 10.100 habitantes. Sube un escalón en restricciones. Pero su situación mejora lentamente ya que con 144 casos (141 el lunes), se está ralentizando el número de nuevos positivos día a día.Brote estabilizado Sube tres niveles. Tiene 44 casos, la mayoría detectados en los últimos 7 días. Pese a todo, la alcaldesa de este municipio de unos 3.600 habitantes dice que el brote esta "estabilizado" y viene de "reuniones privadas".El freno no llega Esta población de costa y perfil turístico con más de 14.800 habitantes lleva una tendencia ascendente preocupante. Ayer tenía 243 casos, cuatro más que el día anterior y once más que el pasado lunes.Rápido ascenso de casos Chantada salta dos niveles. Con cerca de 8.000 habitantes tiene 63 casos activos (55 el lunes), Las fiestas privadas parecen estar en el origen del aumento de casos. Esta población registró muchos picos en pandemia.Una mejoría Cervo se mantiene una semana más en el nivel alto pero la tendencia de mejora es clara. Con poco más de 4.200 habitantes tiene 40 positivos pero los nuevos casos bajan lentamente día a día.Una subida clara El municipio (97.188 habitantes) tiene una progresión ascendente y sube del nivel medio al alto. Tiene 589 casos frente a los 542 que había este mismo lunes y la incidencia acumulada está por encima de 500.Explosión de positivos La capital de la Ribeira Sacra (más de 18.200 habitantes) sube dos niveles, registra 89 casos y la situación ha empeorado mucho la última semana cuando se han detectado más del 60% de los nuevos positivos.Empiezan a bajar Con más de 9.730 habitantes registra 91 casos, cuatro menos que en la jornada anterior. El regidor reconoce que siguen siendo muchos, no se puede bajar de nivel, pero parece que se intuye la mejoría en los datos.Salto de nivel Sus poco más de 1.500 habitantes suben del nivel medio-bajo al medio. Hay 16 casos, cinco más que a primeros de semana. Su proximidad a la capital no le beneficia cada vez que surgen brotes.Contagios estables También sube un nivel este municipio que apenas llega a los 2.000 habitantes. Tiene 13 positivos, la mayoría detectados hace una semana, en clara consonancia con los municipios de A Mariña con salida al mar.Empieza el descenso Con poco más de 3.000 habitantes y 15 casos (el lunes tenía 16), sube de nivel, aunque cierra mejor la semana de lo que la inició. Los vecinos esperan que se determine una mejoría cuanto antes.Tendencia al alza Vilalba (13.700 habitantes) se mantiene en el nivel medio con 63, pero con una clara tendencia al alza. Son el doble de la semana anterior y cuatro más que este mismo lunes. Si no para, podría cambiar de nivel.Arrastra el San Juan Tiene más de 13.200 habitantes y el mismo número de casos que Vilalba, 63, pero la situación no es la misma. Sarria lleva todo el mes por encima de los 60 casos, y no acaba de remontar el brote de San Juan.Situación estable Experimentó un incremento preocupante en la semana anterior (de 12 a 22). Esta semana sumó uno más (23) en una población de más de 3.500 habitantes.