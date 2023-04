Más de 600 maltratadas protegidas: guía para solicitar asesoramiento y auxilio

La lucha contra la violencia machista es una carrera de fondo en la que todavía no se ve la meta, pero los avances son innegables. En apenas dos décadas, la lacra de los malos tratos pasó de ser un asunto familiar a convertirse en un problema social al que se destinan cada vez más recursos. Para muchas afectadas, sin embargo, el sistema todavía presenta multitud de carencias que resulta positivo visibilizar para poder enmendarlas.

Para algunas asociaciones feministas, el sistema tendría que avanzar más en materia de sensibilización con las afectadas y las ayudas tendrían que ser más inmediatas. Las administraciones, por su parte, reconocen que todavía queda mucho camino por recorrer en este ámbito, pero aseguran que en ningún caso las víctimas están abandonadas a su suerte.

Actualmente, cualquier lucense víctima de violencia machista puede utilizar diferentes recursos a su alcance, en función de si quiere o no formalizar una denuncia contra su agresor. Desde la Unidad contra la Violencia de Género de la Subdelegación del Gobierno en Lugo explican que cualquier víctima puede pedir ayuda psicológica y asesoramiento jurídico sin necesidad de denunciar los hechos, una condición que sí resulta necesaria para otros aspectos, como la solicitud de ayudas e indemnizaciones.

Si la mujer quiere denunciar al agresor puede acudir a la Policía Nacional, a la Guardia Civil o al juzgado de guardia. Si quiere pedir asesoramiento sin denunciar los hechos puede hacerlo en los servicios sociales de los ayuntamientos, en los centros de información a la mujer o en las oficinas de asistencia a las víctimas existentes en los juzgados. Sin ser de forma presencial, también se puede llamar al teléfono gratuito de la Xunta 900 400 273 o al 016, habilitado por el Ministerio de Igualdad. Hay que matizar que, al margen del sistema oficial, también hay asociaciones de ayuda a las víctimas que ofrecen este tipo de asesoramiento.

En función del primer paso que dé la víctima se activan diferentes protocolos. Actualmente –a fecha de 1 de marzo–, según los datos oficiales del Ministerio de Interior, en la provincia de Lugo hay 609 casos activos de violencia de género, lo que se traduce en otras tantas mujeres que tienen algún tipo de protección, una lista en la que no debería faltar ninguna maltratada. A continuación se detallan los diferentes pasos que pueden seguir las lucenses que sufren violencia machista.

1. ¿Qué ocurre si decido denunciar a mi agresor?

Si la víctima denuncia formalmente el maltrato ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, los propios agentes le entregan por escrito toda la información referente a los derechos que la asisten. Con la copia de la denuncia le facilitan datos sobre asistencia jurídica, asistencia psicológica o ayudas económicas. Además, si la mujer quiere, le activan ya en ese momento los recursos que solicite. "Cuando la mujer denuncia, desde comisaría solicitan un abogado del turno de oficio para que la asista de inmediato. Además, si la mujer lo pide, la ponen ya en contacto con el programa de turno y de guardia psicológica en violencia de género de la Xunta. Se le informa de todos los recursos y se respeta su voluntad, ya que muchas mujeres quieren que el agresor las deje tranquilas, pero no quieren verse sometidas a un seguimiento por parte del sistema", explican .

A nivel policial, los agentes no se limitan a recoger la denuncia, sino que activan un protocolo y hacen una valoración del riesgo que corre la mujer, un trámite que realiza un programa informático en base a un cuestionario que se le realiza a la víctima y que valora muchas cuestiones, como el número de agresiones, si hubo o no violencia sexual, si existen lesiones, si el agresor tiene antecedentes por hechos similares, si ambos trabajan o viven cerca, o si alguno tiene problemas psiquiátricos, entre otras muchas cosas. Con toda esta información, el programa valora el nivel de riesgo y enmarca a la víctima en una de las cinco categorías posibles: riesgo extremo, alto, medio, bajo o no apreciado. Si el programa determina que no hay riesgo, pero el agente que atiende a la víctima considera que sí, lo puede motivar y modificar, pero siempre para proteger mejor a la víctima.

En Lugo, esta aplicación estima que actualmente no existe riesgo extremo en ningún caso. Hay cinco casos de riesgo alto, 109 de riesgo medio, 276 de riesgo bajo y 219 de riesgo no apreciado. En todos los casos, las denunciantes tienen asignado un agente que se pone en contacto con ellas de forma periódica –con más frecuencia cuanto mayor es el riesgo– y al que pueden llamar en cualquier momento. "Si el riesgo es extremo", señalan desde la Subdelegación, "la víctima tiene vigilancia policial las 24 horas".

2. ¿Cuándo puedo optar a una casa de acogida?

Tras la denuncia, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad proceden a la identificación y al arresto del agresor. Tal y como apuntan desde la Unidad de Violencia contra la Mujer de la Subdelegación del Gobierno, "lo habitual es que el hombre sea detenido y la víctima pueda regresar a su domicilio, pero hay casos en los que no se localiza al agresor o en los que la mujer no puede regresar a la vivienda por diferentes motivos, por ejemplo cuando en el domicilio viven más familiares del hombre. En estos casos, los agentes les buscan automáticamente una casa de acogida o un piso tutelado –también para sus hijos, si los tiene– sin necesidad de ningún trámite".

Por lo general, el acceso a estas viviendas va ligado a una denuncia, pero hay colectivos que ofrecen pisos de acogida sin necesidad de denuncia previa, como por ejemplo Aliad Utreia. Esta opción es temporal, hasta que se busca otra solución para que la víctima pueda retomar su día a día. En cuanto al agresor, es puesto a disposición judicial y el juez determina las pautas a seguir, que pueden ser el ingreso en prisión o la imposición de medidas cautelares, como una orden de alejamiento o la obligación de llevar un dispositivo telemático de control.

3. ¿A qué tipo de ayudas económicas me puedo acoger?

En el plano económico y laboral, las víctimas de violencia de género tienen derecho a una serie de ayudas, pero siempre y cuando cumplan unos requisitos. Entre estas ayudan figuran el ingreso mínimo vital y la renta activa de inserción. Además, en el caso de que la mujer tenga rentas muy bajas y no pueda apuntarse al paro por sus circunstancias personales (como la edad, falta de preparación o circunstancias sociales, condiciones que deben ir acreditadas por el Servicio Público de Empleo Estatal) la víctima puede optar a la ayuda de protección integral, que está regulada a nivel estatal en la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género y está gestionada por las comunidades autónomas. Se otorga en un único pago y la cuantía depende de si la mujer tiene familiares a su cargo y si ella o sus hijos tienen reconocido algún grado de discapacidad. "Si la mujer cumple los requisitos, estas ayudas se tramitan rápido, como el desempleo, por lo que puede tardar entre mes y medio y dos meses", explican. También hay una bolsa de ayudas para el alquiler.

A nivel laboral, las empresas reciben subvenciones para contratar a las víctimas de violencia machista y también están obligadas a reincorporarlas en las mismas condiciones que tenían si han tenido que dejar de trabajar temporalmente. Si se trata de una trabajadora autónoma, se le suspende la obligación de cotizar durante seis meses y se considera igualmente periodo cotizado.

4. ¿Qué hago si necesito ayuda y no quiero denunciar?

Cuando una mujer sufre una situación de violencia de género y no quiere denunciar a su agresor, la respuesta del sistema es necesariamente menos contundente, pero tampoco mira hacia otro lado. Las víctimas pueden acudir a los servicios sociales de los ayuntamientos, haya o no centros específicos de información a la mujer. En estos puntos se les ofrece información inmediata a las víctimas y se les da cita para consultas jurídicas o psicológicas.

Los servicios sociales también pueden inscribir a la mujer en el sistema Atenpro, del Ministerio de Igualdad. Se trata de un servicio telefónico que ofrece a las víctimas de violencia de género una atención inmediata, ante las eventualidades que les puedan sobrevenir, las 24 horas del día, los 365 días del año y sea cual sea el lugar en que se encuentren. Ante situaciones de emergencia, el personal del centro puede movilizar otros recursos humanos o materiales. Las víctimas también pueden acudir a las oficinas de asistencia de los juzgados, donde tienen a su disposición psicólogos y abogados. Sin ser de forma presencial, la víctima puede llamar al 016 o al 900 400 273, un número gratuito habilitado por la Xunta para ofrecer a las víctimas un servicio de acompañamiento social y asesoramiento en situaciones de emergencia. En virtud de la ley del solo sí es sí, antes de finalizar este año tendría que entrar en funcionamiento otro centro de atención integral a las víctimas, que estará ubicado en el Hula.

La atención a las víctimas en Lugo, en datos

111. Renta activa de inserción

Las víctimas de violencia de género tienen derecho, si cumplen unos requisitos, a solicitar la renta activa de inserción. El año pasado la percibieron 111 víctimas en Lugo.

39. Servicio Atenpro

El Servicio Telefónico de Atención y Protección para Víctimas de la Violencia de Género (Atenpro) cuenta actualmente con 39 usuarias en la provincia lucense.

6. Cambio de domicilio

Las mujeres maltratadas tienen a su disposición ayudas para alquiler y para cambio de residencia. El año pasado se beneficiaron de estas ayudas un total de seis lucenses.

160. Órdenes de protección

Los juzgados lucenses estudiaron el pasado año 160 órdenes de protección solicitadas por las denunciantes, de las que 97 fueron concedidas y 63 fueron denegadas.

39. Pulseras para agresores

Cuando el juez lo determina, el agresor tiene que hacer uso de un dispositivo de control telemático que vigila sus movimientos. Actualmente lo llevan 39 lucenses.

14. Víctimas extranjeras

A lo largo del pasado año, un total de 14 mujeres de origen extranjero recibieron en Lugo autorizaciones de residencia y de trabajo por ser víctimas de violencia machista.

441. Llamadas al 016

El teléfono habilitado por el Ministerio de Igualdad para atender a las víctimas recibió el pasado año 441 llamadas desde la provincia de Lugo. En lo que va año son 80.

14. Contratos bonificados

Además de las ayudas laborales a las víctimas, las empresas reciben ayudas por contratarlas o sustituirlas. El año pasado se registraron en Lugo 14 contratos bonificados.

554. Casos denunciados

Aunque no todas las víctimas denuncian, cada vez son más las que lo hacen. A lo largo del pasado año se contabilizaron en la provincia lucense 554 denuncias.