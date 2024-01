Más de 400 lucenses exigen una sede digna para la Protectora de Animales

La marcha organizada por la Protectora de Animales de Lugo para reclamar unas instalaciones dignas convocó este viernes a más de 400 lucenses, muchos de ellos con sus perros, que recorrieron un casco histórico a medio levantar que les obligó a adaptar el trayecto.

Al grito de 'Non máis escusas, Protectora xa', los manifestantes pidieron el cumplimiento de las promesas realizadas por el Concello para que se dotara a la entidad de una nueva sede. El compromiso era rehabilitar el antiguo matadero de San Xoán de Pena con fondos europeos, de manera que la Protectora incrementaría considerablemente su superficie y sus servicios. Sin embargo, los miembros del colectivo que se hace cargo de los animales abandonados y es el adjudicatario del servicio de lacería supieron que no existía alternativa cuando el Ayuntamiento no logró los fondos para ese proyecto.

El presidente de la Protectora, Alberto Losada, volvió a recordar —en el manifiesto que leyó frente al consistorio al acabar la marcha— que la situación del albergue de animales es cada vez más grave y precaria. Explicó que con más frecuencia deben recurrir a residencias privadas para dar cobijo a algunos animales porque las instalaciones se han quedado minúsculas para toda la demanda y también por el estado en el que se encuentran. "Tenemos muchos cachorros y perros enfermos que no pueden estar ahí", explicó y añadió que algo llamativo con lo que se topan a menudo es que "hay gente que no es capaz de entrar en las instalaciones de la Protectora porque se echa a llorar".

Los manifestantes portaron diversas pancartas en defensa del bienestar animal. VICTORIA RODRÍGUEZ

Recordó que en estos momentos hay 200 animales en el albergue, aunque la Protectora tiene a su cargo un total de 330, y llamó la atención sobre el creciente número de gatos que recogen. "Hay más sensibilización, de manera que hay más personas que nos avisan. Al mismo tiempo, aunque el Ayuntamiento hace control de las colonias de gatos muy probablemente no sean suficientes los fondos que dedica y queden gatos sin esterilizar", dice.

TRAYECTO. Los manifestantes se reunieron inicialmente frente al Concello, siguieron por A Raíña y, Rúa do Teatro, se encontraron con un tráfico constante que obligaron a parar unos minutos mientras salían a la Ronda para acudir al multiusos. Al no haber policía en ningún punto del trayecto, los conductores se vieron sorprendidos por la marcha, que transcurrió con normalidad.

Las obras, que mantienen un tramo de la Praza de Ferrol cortada, obligaron a los asistentes a desviarse y pasar ante el centro de salud antes de incorporarse a San Marcos para pedir también a la Diputación más colaboración entre administraciones. Miembros de los grupos provincial y municipal del PP acudieron a la manifestación.