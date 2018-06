Más de 27.000 fincas en el municipio están afectadas por la ley antiincendios

El servicio de Protección Civil del Concello de Lugo identificó más de 27.000 parcelas en el municipio que están afectadas por la ley antiincendios, que fija unas franjas de protección sin maleza o sin determinadas especies arbóreas en infraestructuras o vivendas.

El dato fue dado a conocer el viernes durante la comisión de desarrollo sostenible por el concejal delegado de este área, Daniel Piñeiro, en respuesta a varias preguntas del grupo municipal de Ciudadanos en las que se interesaba por las medidas puestas en marcha por el Concello para hacer cumplir la ley, que también ordena tener limpias las fincas afectadas a partir del 31 de mayo.

Según C's, Piñeiro informó de que Protección Civil hizo este catálogo de parcelas, pero añadió que el Concello no puso en marcha de momento ninguna medida para obligar a los propietarios que no cumplen la ley a realizar las tareas de limpieza o corta de árboles.

La legislación autonómica, que fue endurecida en el último año a raíz de la ola de incendios que afectó en octubre pasado a Galicia, obliga a mantener libre de cualquier plantación un perímetro de 15 metros alrededor de núcleos rurales e infraestructuras, mientras que a partir de esa distancia y hasta los 50 metros ordena que esté libre de maleza y solo permite la existencia de especies arbóreas frondosas.

Ciudadanos recuerda que otros ayuntamientos como el de Ribadeo se han adelantado y ya han requerido a los propietarios afectados por la ley que limpien las fincas, por lo que se lamenta de que en Lugo todavía no se hayan realizado comunicaciones de este tipo, a pesar de que ya se inició el periodo en el que es obligatorio tener limpias las parcelas afectadas por la ley.

BANDO. C's también preguntó por los expedientes abiertos a propietarios que no cumplen el bando emitido por la Alcaldía en octubre pasado que obligaba a mantener fincas y solares para prevenir incendios. Según este grupo, Daniel Piñeiro informó de que se había requerido a doce dueños de terrenos urbanos la limpieza de las parcelas y que, al no hallar respuesta, el Concello inició el proceso para realizar la ejecución subsidiaria de los trabajos. Además, se indicó que hasta la fecha no se tramitó ninguna sanción a propietarios por tener fincas sin limpiar.