Más de 200 lucenses han solicitado una vivienda en el barrio de A Tinería

LUGO. Pese a la mala imagen que arrastra aún A Tinería en algunos ámbitos, el Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) recibe «mucha demanda» de viviendas para alquilar en el barrio más antiguo de la capital lucense. Así lo puso de manifiesto el jefe territorial de la Consellería de Infraestruturas e Vivenda en Lugo, Javier Arias.

El IGVS cuenta actualmente con 822 personas dadas de alta en el registro de demandantes de vivienda de protección en el municipio de Lugo, de las que 206 tienen como preferencia poder alquilar un inmueble para residir en el casco histórico.

Este organismo de la administración autonómica solo dispone de cuatro viviendas íntegramente rehabilitadas en A Tinería. Dos, en Rinconada do Miño 28 y Recanto do Miño 7, que se encuentran al lado de la rampa de acceso a la muralla en la Porta do Carme, están a punto de ser adjudicadas, y las otras dos, en la Rúa do Miño 16 —en donde también hay un local comercial libre—, llevan un año a la espera de que el Concello de Lugo le conceda la licencia de primera ocupación para poder sacarlas al mercado.

Son casas con encanto, con alrededor de un siglo de vida, en una céntrica situación. Conservan la estructura de piedra y las vigas de castaño de sus cubiertas. Las escaleras son de madera.

Estas cuatro viviendas disponibles tienen entre 52 y 87 metros cuadrados útiles y dos o tres dormitorios -con armarios empotrados-, además de cocina —con vitrocerámica y fregadero—, salón-comedor, varios baños y rocho-trastero. Alguna incluso dispone de secadero y de balcón con unas vistas envidiables.

Pero tal vez lo que le pueda resultar más atractivo son sus precios asequibles, entre 80 y 130 euros al mes. Ese importe va en función de la superficie del inmueble y de los ingresos del adjudicatario, según explica Javier Arias, que en la visita estuvo acompañado por el jefe del servicio de arquitectura del IGVS, Antonio Bonet.

El alquiler es por cinco años, prorrogables. En el casco histórico de Lugo no hay opción de compra -en las viviendas de promoción pública del resto de la ciudad sí, a partir de los diez años-.

Además de estar dados de alta en el registro de demandantes, los aspirantes a obtener un arrendamiento en A Tinería deben tener unos ingresos de entre 4.500 y 7.000 euros anuales, aproximadamente.

A principios de cada año se suele celebrar un sorteo ante notario en el que se confecciona una lista de potenciales inquilinos a la que recurre la administración autonómica para ocupar las viviendas a medida que estas van quedando libres.

EN PROYECTO. Esa reducida oferta en A Tinería para la demanda existente se completará en los próximos meses con la rehabilitación de otras cuatro casas, que permitirán ampliar el parqué de viviendas públicas en este barrio en ocho.

El IGVS ha adjudicado las obras de rehabilitación de esos inmuebles (Rúa da Tinería 15 y 30 y Recanto do Miño 11-13 y 17), que supondrán una inversión de casi 1,2 millones de euros. Dos de ellos están a la espera de que el Concello de Lugo les conceda la correspondiente licencia, los otros dos ya la tienen.

Desde que la Xunta inició en 2001 la recuperación urbanística de este degradado barrio de la capital lucense, ha rehabilitado 36 edificios —con 87 pisos— y 23 locales comerciales.