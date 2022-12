Más de 200 facultativos y técnicos consolidan su plaza en Lugo

Un total de 220 facultativos y técnicos consolidan su plaza en el área sanitaria de Lugo gracias a la más reciente de las ofertas públicas de empleo convocadas por el Sergas, que servirá para estabilizar gran cantidad de personal en los tres hospitales de la provincia que, a menudo, llevaba años trabajando con interinidades o encadenando contratos.

En el primer caso se encuentra José María Santín, coordinador del servicio de Neurocirugía del Hula que ejercía ese cargo siendo interino hasta ahora. Esta nueva Ope ha dado la vuelta a su servicio, donde cuatro de los seis profesionales con los que cuenta se han hecho con una plaza fija en esta convocatoria. "Esta foi unha Ope mellor que as anteriores, con moitas máis prazas", admite y reconoce que es algo que se nota muy especialmente en especialidades como la suya. En esta ocasión se ofertaron 9 plazas, mientras que lo habitual era que el Sergas sacara solo 2 o 3 en cada convocatoria.

"Esta é a sexta ope á que me presento, tres procesos en Galicia e tres noutras comunidades. En todas quedei nos 5 primeiros postos e non obtiven praza", explica. Como las convocatorias escasean, se acababan consolidando las de profesionales de larguísimo recorrido porque, como recuerda el doctor Santín, el examen no es lo único que cuenta y la experiencia tiene su peso. En su caso, lleva doce años como adjunto, los últimos tres dirigiendo el servicio del Hula.

Aunque en él la situación laboral no era mala — "todos estábamos coma interinos, non como noutros sitios onde están a contratos de meses"— el doctor Santín admite que tenía mucho interés en sacar la plaza y que no es fácil hacerlo mientras se trabaja, combinando pública y privada, y se participa en la crianza de los hijos, mellizos de 4 años. Ha dedicado un año de forma intensa al estudio, arañando horas muertas en las guardias, dedicando parte de los días salientes (las 24 horas posteriores a una de ellas, libres para que el profesional se recupere) e incluso destinando todo el mes de vacaciones a eso. "Este ano alquilei un apartamento e pasei o mes de vacacións nel estudando", reconoce, en el que supuso un sacrificio para él y para su familia.

Nagore Blanco, neumóloga, acaba de sacar plaza en el hospital de Monforte aunque seguirá en el Hula, donde ejerce ahora mismo, gracias a una comisión de servicio. Reconoce que no tener niños le ha permitido destinar al estudio más tiempo que otros compañeros que debían compatibilizar las labores de crianza. "En mi caso, las mañanas las dedicaba al trabajo del hospital y tres o cuatro horas cada tarde, a estudiar", explica.

Aunque la práctica clínica ayuda para el examen, no es, ni de lejos, suficiente. La doctora Blanco explica que en la prueba se debe reflejar la última actualización de cada procedimiento por lo que es un temario que el estudiante tiene que encargarse de ponerse al día con las guías españolas y europeas. Explica que es "una carrera de fondo" donde hay que ser constante y una labor "dura". Después de la pandemia, donde los profesionales de su especialidad pasaron "muchas horas en el hospital al lado de nuestros enfermos" se les planteó una Ope que "sí o sí había que hacer para mejorar al menos la contratación laboral".

Esta última convocatoria ha supuesto que 97 facultativos han podido consolidar su plaza en el Hula o en el 061 en Lugo; otros 35 en A Mariña y 24 en Monforte. A ellas hay que sumarles las de técnicos — 18 técnicos de farmacia, 5 de Anatomia Patológica; 11 de radiodiagnóstico; 12 de laboratorio y 6 de radioterapia— pero también otras dos previas de facultativos, las de Medicina Interna y Traumatología, que el Sergas convocó por adelantado al considerar que había necesidad urgente de personal de ambas especialidades en todos los hospitales de la comunidad y más específicamente en los comarcales.

El mapa real del personal estatutario del Sergas no se verá probablemente hasta principios de año, ya que se dan cambios por comisión de servicio e incluso de renuncias de plazas, como es el caso de una de Interna en el Hula, cuya adjudicataria no quiso ocupar.