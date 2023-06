Más de 200 denuncias en los controles del fin de semana, uno de ellos en una quedada

Los controles de seguridad vial realizados a lo largo del pasado fin de semana, uno de ellos en una quedada en As Gándaras, se saldaron con un total de 203 denuncias por diferentes tipos de infracciones. Los filtros, en los que participaron efectivos del Grupo Operativo Nocturno, la Unidad Territorial de Policía de Barrio y la Unidad de Atestados, se llevaron en diferentes zonas del casco urbano y dejaron patente la falta de concienciación de un elevado número de conductores.

Los agentes realizaron diversos controles de velocidad con el radar móvil en Estrada Vella de Santiago, Avenida Infanta Elena, Avenida Benigno Rivera, Ronda do Carmen y Ronda da Muralla, donde controlaron un total de 2.185 vehículos, "siendo denunciados 178 de ellos por exceder la velocidad máxima permitida en cada una de las vías", señalaron.

Igualmente, los policías instalaron varios filtros para revisar la documentación y las condiciones técnicas de los vehículos. Estos controles ser realizaron en vías como Ronda da Muralla o Ronda das Fontiñas, entre otras, así como en el polígono industrial de As Gándaras, donde el viernes por la noche se había organizado una concentración de aficionados al tuning.

En estos filtros, los agentes detectaron siete vehículos que no habían sido sometidos a la ITV en el plazo reglamentario, uno que circulaba a pesar de tener la ITV desfavorable, cuatro que no tenían concertado el seguro obligatorio, uno con el carné de conducir caducado, otro que tenía un permiso de conducir extranjero no válido, uno que carecía de permiso de circulación, uno que circulaba sin la diligencia y precaución necesarias, otro que conducía de forma negligente, otro que circulaba de noche sin hacer uso del alumbrado reglamentario, uno que utilizaba el teléfono móvil durante la conducción y una motocicleta "que circulaba sin el dB Killer y utilizando un escape no homologado".

Igualmente, cuatro conductores fueron sancionados por la vía administrativa tras dar positivo en las pruebas de alcoholemia, con tasas de 0,43; 0,41; 0,58 y 0,62 miligramos de alcohol por litro de aire espirado. Los agentes denunciaron también a una conductora que fue sometida a las pruebas de drogas y arrojó un resultado positivo en cocaína y cannabis.