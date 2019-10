Más de 150 denuncias en Lugo por viajar sin cinturón o sin sillas infantiles

La campaña de control y prevención sobre el uso del cinturón de seguridad en el coche y de los sistemas de retención infantil –puesta en marcha por la Dirección General de Tráfico– se saldó con algo más de 150 denuncias en la provincia de Lugo.

Durante los siete días que duró la iniciativa, del 30 de septiembre al 6 de octubre, los agentes realizaron multitud de controles en las carreteras lucenses, tanto en los vehículos oficiales como en coches camuflados, detectando una media superior a las veinte infracciones diarias.

El subsector del Tráfico tramitó más de un centenar de denuncias en las vías de su demarcación, mientras que la Policía Local de Lugo denunció a 46 conductores por estas infracciones. "Se controlaron en la ciudad un total de 853 turismos, 16 taxis, 53 vehículos de transporte de mercancías y 5 autobuses, con 46 denuncias formuladas", explicaron.

Estas infracciones llevan aparejadas multas de 200 euros y, en el caso de los conductores, implican además la retirada de tres puntos del permiso de conducir. "En vía urbana", apunta la Policía Local, "es obligatorio utilizar el cinturón de seguridad, debidamente abrochado, tanto para los conductores como para los ocupantes".

MENORES. En cuanto a los menores de edad, "cuando la estatura sea igual o inferior a 135 centímetros deberán utilizar algún sistema de retención infantil, debiendo situarse en los asientos traseros. Excepcionalmente", aclaran, "podrán ocupar el asiento delantero –siempre que empleen los sistemas de retención homologados– en los casos en los que el vehículo no disponga de asientes traseros, cuando los tenga pero ya vayan ocupados por otros menores, o cuando no sea posible instalar en ellos todos los sistemas de retención infantil".

La DGT explica que, en caso de accidente, las lesiones de cuello son más frecuentes hasta los dos años, generadas por el tamaño de la cabeza y la fragilidad de la columna vertebral, mientras que entre los 2 y los 4 suelen producirse lesiones de cabeza, ya que las vértebras no son suficientemente fuertes para soportar las desaceleraciones bruscas. A partir de los 4 años, estas lesiones son menos habituales, pero eso no significa que los menores no corran igual peligro, ya que tienen más riesgo de sufrir hemorragias internas o lesiones abdominales.