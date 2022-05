"Vivimos a cinco kilómetros del centro de Lugo, al lado de O Ceao, pero estamos aislados", cuenta Isabel Vilar para explicar los problemas de los vecinos de Pías para acceder a internet. Relata que su hijo, de 16 años, se las vio y se las deseó hace unos días para poder formalizar la solicitud de una beca, porque la red se le cortaba continuamente. Durante la pandemia, seguir las clases online era misión imposible.

Los problemas que cuenta Isabel son comunes para muchos vecinos de la parroquia y Consuelo Varela, la presidenta de la asociación vecinal, dice que teletrabajar, algo tan común hoy, es allí una quimera. Hace hincapié en las dificultades de las familias con niños para que estos puedan hacer deberes o seguir clases online.

La impotencia que genera la falta de cobertura es general en Pías y los vecinos acaban de quedar desolados al comprobar que la extensión de la banda ancha se quedaba al pie de sus casas, en algunos casos a cien metros, ya que las obras de extensión de la fibra que ha ejecutado Adamo solo llegaron al puente de la autovía, de modo que ahora hay vecinos que tienen servicio y otros se han quedado a verlas venir, se lamentan.

Son penurias que suenan casi a otro tiempo pero que siguen sufriendo muchos lucenses. Lugo es, de hecho, la provincia gallega con peor cobertura de internet. No obstante, presumiblemente el principio del fin de ese aislamiento está ya cerca, ya que en diciembre del año pasado el Gobierno adjudicó a Telefónica un plan de extensión de la banda ancha ultrarrápida que debe beneficiar en la provincia a 45.514 hogares o empresas de 64 municipios lucenses.

La inversión aprobada para generalizar el acceso a internet en Lugo suma 16.382.816 euros, de los que 10.183.767 euros se financian con fondos del programa de recuperación.

El plan es ambicioso y se trata de dar cobertura a 10.352 zonas. Lugo es, de hecho, la provincia en la que el despliegue debe tener mayor alcance, porque es también la que acumula en Galicia más áreas sin cobertura, como prueba el hecho de que en el conjunto de la comunidad, el plan debe llevarla a 15.815 puntos.

La extensión de internet encomendada a Telefónica debe ser ya la solución final a los problemas de núcleos que en muchos casos ni siquiera están tan aislados, como muestra el caso de la parroquia de Pías en Lugo, de los más próximos a la ciudad.

Así, ese plan adjudicado el pasado diciembre por el Gobierno viene a complementar otro anterior, encargado en ese caso en 2020 a la compañía Adamo y que en Lugo tenía el objetivo de hacer llegar la banda ancha a 26.530 viviendas o negocios, con una inversión de 7.491.480 euros.

Ese proyecto se vio afectado por la pandemia y no está acabado aún, pero sí avanzado, según detalló la Subdelegación del Gobierno, cuya responsable, Isabel Rodríguez, destaca las inversiones aprobadas en un corto periodo para acabar en la provincia con los problemas de acceso a internet.

Adamo, en tanto, dice que en 2022 estará concluido ese plan adjudicado por el Gobierno y añade que la empresa trabaja en la provincia desde 2018 y ha cableado ya 65.000 viviendas. A finales de este año serán 80.000 los hogares conectados, dice esa fima.

El segundo plan del Gobierno, que ejecutará Telefónica, llevará 5G en banda de 700 Mhz, que permite el mejor servicio posible, señala la firma. Telefónica indica que en la provincia el 5G llega a Lugo y a los municipios de Castro de Rei, O Corgo, Foz, Sarria, Becerreá, Begonte, A Fonsagrada, Friol, Monforte, Palas de Rei, Paradela, O Páramo, Ribadeo, Taboada, Vilalba, Viveiro, Burela, Chantada y Mondoñedo.

La red se irá desplegando en más poblaciones en las próximas semanas, apunta Telefónica.

Pese a los avances y a esos programas lanzados por el Gobierno, en Lugo se acumulan las quejas ciudadanas por la dificultad en muchas zonas para acceder al servicio.

Ante esa realidad, en Adamo dicen, por ejemplo, que para que no quede nadie atrás están promoviendo, en colaboración con los ayuntamientos, reuniones con los vecinos para detectar si hay zonas que no están incluidas en los planes de extensión de la fibra. "Si se ve que hay zonas que no están incluidas en el plan y hay demanda se lleva el servicio", aseguran.

Telefonía | El reto de llegar a 15 entes singulares

A mayores de la adhesión al plan único de banda ancha, el Concello de Lugo señala que colabora también con Antega para extender 15 entidades singulares de población el despliegue de redes 4G de telefonía móvil.



Así, el Ayuntamiento busca en estos momentos terrenos para poder instalar las torres, en coordinación con la empresa Retegal, para mejorar la cobertura de telefonía móvil en Alta, Locai, Marcoi, Riobó, Vilariño, Bacurín, Carricova, O Burgo, Gondar, O Hospital, San Pedro de Abaixo, San Pedro de Arriba, Miñao, Cabanas y Torible.



Cobertura

La cobertura telefónica en la provincia llega al 98% de la población e internet al 65%, según datos de Telefónica.

El Concello de Lugo hizo un estudio para llevar el plan a 2.522 inmuebles

El área de medio rural del Concello de Lugo realizó un estudio, presentado a la Dirección General de Telecomunicaciones, en el que se recogieron las necesidades de los 320 núcleos que integran las 54 parroquias de Lugo, explicó el gobierno. Se trataba de aportar un informe detallado sobre las necesidades de cara a la ejecución de ese plan que financia el Gobierno y que debe estar ejecutado a finales de 2023.

Tras ese informe, el Concello dice que el plan beneficiará a 593 pequeñas agrupaciones de viviendas en las que se incluyen un total de 2.522 inmuebles.

La subdelegada del Gobierno recordó a todos los alcaldes un último plazo para señalar necesidades

Ahora, Telefónica es quien programa los trabajos, pero el gobierno local dice que el departamento de medio rural está en contacto permanente con la compañía para "hacer hincapié en las necesidades de las que ya dieron constancia a la Dirección General de Telecomunicaciones, según las demandas que trasladan los vecinos".

En Lugo las quejas por el retraso en la llegada de la cobertura son frecuentes y llegan incluso desde zonas de la ciudad como Albeiros. A mayores, el PP ha cuestionado que el informe del Concello incluya todas las necesidades del municipio.

El Ejecutivo central dio un nuevo plazo, que acabó el pasado 6 de abril —algo que la subdelegada del Gobierno recordó a todos los ayuntamientos por carta— para que incluyeran nuevas carencias de cobertura, de cara a hacer más efectivo el plan. El Concello asegura que no fue preciso incluir más áreas de la capital en ese plazo de última hora porque estaban recogidas ya todas las necesidades.