La falta de acuerdo en las filas socialistas para la sucesión de Lara Méndez al frente de la alcaldía de Lugo trae a la memoria el conflicto dentro del PSOE que hubo hace casi nueve años para elegir al sustituto de José Ramón Gómez Besteiro al frente de la Diputación Provincial y que acabó con la popular Elena Candia como breve presidenta del ente.

¿Son comparables ambas situaciones? ¿Puede Miguel Fernández enrocarse, desoír los deseos del partido y provocar, incluso, votándose a sí mismo que Elena Candia sea alcaldesa de Lugo?

Fuentes del PSOE lo ven difícil, porque consideran a Fernández un hombre leal al partido, pero, además, creen que la dirección socialista no se arriesgaría a repetir el escándalo de 2015 y que, si él persistiese en no renunciar a ser alcalde, acabarían votando su candidatura.

Nadie en el partido quiere otro 'martinazo', aquel acto de desobediencia que protagonizó el alcalde Becerreá, Manuel Martínez, al que los diputados socialistas habían elegido para ser presidente de la Diputación pero a quien su partido no apoyó basándose en que el BNG ya había anunciado que no le votaría por estar imputado en una causa que quedó en nada.

Martínez siempre alegó que, en realidad, la negativa de su partido a votar por él no era debida a la postura del BNG, sino a una maniobra para apartarlo de un puesto al que ya había tenido que renunciar ocho años antes ante el empuje de José Ramón Gómez Besteiro. Su largo periplo como portavoz socialista en los duros años de oposición a Francisco Cacharro Pardo no había sido suficiente aval.

Martínez permitió a los socialistas recuperar tres meses después la Diputación al apoyar una moción de censura contra Elena Candia. El socialista Darío Campos, alcalde de A Pontenova, fue elegido presidente y se inició entonces un tormentoso mandato en el que las broncas entre Martínez, decisivo en las votaciones, y sus excompañeros fueron continuas.

La paz no llegó a la Diputación hasta el pasado mandato, ya con José Tomé al frente. Martínez, ya expulsado del PSOE, no se rindió e intentó obtener un escaño como independiente, pero no lo logró.

El BNG, ahora un convidado de piedra en la crisis en las filas socialistas

En el conflicto que se vivió en la Diputación en 2015, el BNG tuvo un papel destacado por su decisión de no apoyar a Manuel Martínez para presidir el ente debido a su imputación por una obras en una carretera de Portomarín, caso que fue archivado más tarde.

En la actual crisis que vive el PSOE para la sucesión de Lara Méndez al frente de la alcaldía de Lugo, el BNG es, sin embargo, un convidado de piedra.

La renuncia de Méndez, no obstante, convertirá al portavoz nacionalista en alcalde durante diez días, el plazo que marca la legislación para que tome posesión el nuevo regidor tras renunciar el anterior.

Los nacionalistas ya aclararon estos días que ellos no tienen nada que decir sobre la persona que elegirán los socialistas para sustituir a Lara Méndez. "Poden cambiar as personas, pero o proxecto para Lugo manterase", explicó el pasado lunes Rubén Arroxo sobre la hoja de ruta del gobierno de coalición tras el cambio en la alcaldía.

Ambas formaciones formalizaron en su día un pacto de gobierno que no se verá afectado, dice Arroxo, por qué socialista sea alcalde o alcaldesa.