Martín Barreiro, dos meses de calvario en casa

"Hola de nuevo". Con este lacónico saludo inicial, el meteorólogo lucense Martín Barreiro regresaba a su puesto de trabajo, el sábado 30 de mayo, como hombre del tiempo de Televisión Española, tras superar el Covid19. Barreiro estuvo ausente de su labor informativa desde el pasado 8 de marzo, un tiempo en el que permaneció recluido en su hogar recuperándose de los síntomas producidos por el coronavirus.

El lucense ha confesado que el proceso ha sido "muy duro" y que lo peor es "la incertidumbre".

Hace una década que el lucense se incorporó a TVE como meteorólogo, y esta es la primera vez que abandona forzosamente su lugar frente a las cámaras por un espacio superior a dos meses.

Este licenciado en Física, y experto en climatología y oceanogafía, informó el 14 de marzo, a través de las redes sociales, que su estado de salud no atravesaba por su mejor momento. "Después de salir de casa el pasado domingo me encontré mal. Pasé una madrugada con dolor de garganta, malestar general y con algo de angustia. El lunes llamé a los teléfonos designados y esperé asistencia. Se trataba de una faringitis. Decidí quedarme en casa", admitía en un breve comunicado en Twitter en aquella época.

Los síntomas de Martín Barreiro no daban signos de mejora y su afección respiratoria seguía igual, por lo que acudió al centro de salud más cercano a su domicilio y siguió las consignas indicadas por su médica de cabecera.

"Seguí las instrucciones que allí me dieron (mascarilla, guantes, gel, distancias de seguridad...) pasé consulta. La médica me dijo que en mi caso, todavía con una infección respiratoria, no era conveniente que me incorporase a trabajar. Solo puedo mostrar admiración a toda la gente que desde hace ya muchos días está luchando para frenar la propagación del Covid-19. Creo que debemos ser responsables y quedarnos en casa", añadía sin confirmar todavía que padecía la enfermedad.

COMUNICADO. Su estado de salud quedó aclarado gracias a un breve tuit publicado el pasado 30 de mayo, junto a una foto que adjuntaba a la información en la que aparecía cubierto por una mascarilla con el edificio de Torrespaña como fondo. Barreiro llegó a perder hasta 9 kilos de peso durante su convalecencia.

"Estoy de vuelta. He pasado el Covid-19. Han sido muchos días de síntomas, de dolores y de incertidumbre. Ha sido muy duro. Gracias a todos los que habéis preguntado cómo estaba. Hoy vuelvo a dar el tiempo", manifestó el lucense el pasado sábado durante la emisión del Telediario 2.

Martín Barreiro llegó a TVE en 2010 y además de convertirse en uno de los rostros más populares de la pequeña pantalla, como hombre del tiempo en el ente público, sustituyó a Jacob Petrus durante una temporada al frente del programa Aquí la tierra. Un espacio dedicado a la divulgación científica, con una mirada sobre la forma en que aspectos como la salud, la arquitectura, la conducta humana, incluso el arte o la economía, pueden estar condicionados por la meteorología.

Todo eso le ha convertido en un referente y un personaje público respetado y, quizás por eso, estos días aprovecha para hacer llamamientos a la responsabilidad de los ciudadanos. Ha confesado que también su mujer tuvo Covid, aunque a ella se le manifestó de forma más leve. Pasar la enfermedad es angustioso y por eso no se entiende que haya gente que se comporta de forma irresponsable, más cuando muchos sanitarios se han jugado la vida para hacer frente a la crisis, dice.

"Echó de menos poder venir a Galicia"

"Me ha enseñado a valorar cosas que das por hechas, Nosotros siempre tenemos la mente en Galicia y nos hubiera gustado ir, pero hubiera sido una irresponsabilidad", confesó a Faro de Vigo en relación a sus ansias y las de su mujer, Ana Mariño, con la que tiene dos hijos, Martín y Julieta. Dice que es muy crítico con quienes se saltan las normas.