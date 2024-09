Martín Barreiro y Ana Mariño: "El clima ya cambió; aunque bajen las emisiones hay que adaptarse"

El extraordinario Planeta A ¡Nos importa el cambio climático! es un libro con ilustraciones dirigido tanto a un público infantil como a jóvenes y adultos que quieran profundizar en el tema de una manera menos árida y parcial de lo que se ha propuesto hasta el momento. Ana Mariño y Martín Barreiro son sus autores.

¿Es un libro divulgativo dirigido a niños, o es también para adultos?

Ana Mariño: Verdaderamente es un libro para todos los públicos por lo que significa la novedad de la temática, en el sentido de que hay personas que necesiten este libro para ponerse en un punto de comprensión bastante elevado, porque el libro da la posibilidad de hacer una lectura superficial, desde el punto de solamente echar un vistazo a los dibujos y hacer una comprensión muy superficial, a poder leer un texto que dé más profundidad.

Martín Barreiro: Es un libro de iniciación para la gente que hasta el momento a lo mejor no tenía conocimiento o interés, es un libro completo como para que aporte ese contenido.

¿Por fin existe el interés, todavía hay que pelear para conseguirlo?

M.B.: No solo tenemos que pelear por explicarlo, sino además por conseguir ese interés. Pero sí existe el interés. A veces esa pregunta también nos la hacíamos nosotros, de si existe el interés porque la gente también pasa de todo, pero hace poco, precisamente en una de las encuestas en España se hablaba de que es un tema que preocupa al 70% de la población. Nuestra experiencia personal es que interesa mucho. De hecho, creemos que interesa cada vez más, que la gente cada vez lo está viendo cada vez más cerca. Ese es el leitmotiv del libro, que está planteado explicando los fenómenos meteorológicos que nos afectan, cómo están cambiando, cómo ya no es el clásico invierno en Galicia, cómo ya el calor del verano ya es mucho más calor. La gente los empieza a percibir. Pero además de eso, si ves las estadísticas que se hacen, la respuesta es que sí que están interesados sí que la gente quiere saber más y sí que la gente quiere también saber cómo actuar.

¿El interés es entonces tan fuerte como para que los ciudadanos estén dispuestos a dar el siguiente paso, cambiar comportamientos y sacrificar cosas para frenar el cambio climático?

M.B.: Lo del planeta A del título es porque no hay un planeta B, y muchas veces al hablar de posibles planetas alternativos lo que demostramos es que somos unos engreídos. Vivimos en el único planeta que conocemos que podemos habitar y nosotros ponemos el poco en el planeta que hay y en que al planeta no le va a pasar nada. No vamos a acabar con él, no lo vamos a destruir, no va a explotar, no va a desaparecer, no se va a quedar desértico ni muchísimo menos. El planeta está cambiando y el cambio puede ser hostil para nosotros. Por eso nos importa el cambio climático, es un imperativo, nos debe de importar por la cuenta que nos trae, que es un poco el mensaje que traslada este libro. A lo mejor es momento de cambiar esas formas de hacer.

A.M.: Sí se están dando pasos para cambiar, sobre todo las nuevas generaciones. Podríamos poner el ejemplo de Greta Thunberg como cabeza visible de chavales de 20 años que salieron a la calle a manifestarse durante mucho tiempo. Pero lo importante no es eso, sino cómo caló a una parte de la sociedad que verdaderamente se sintió motivada, movida y con ganas de reclamar exactamente lo que dice la segunda parte del título del libro, que nos importa el cambio climático.

¿Póngame un ejemplo de cómo está afectando ahora a Galicia?

M.B.: En Galicia los extremos de temperatura por calor están siendo cada vez más frecuentes y si te fijas los días de temperaturas más altas en verano están siendo también cada vez más. O sea, ahora mismo puedes enlazar en estos últimos veranos varias semanas superando umbrales o casi en temperaturas de récords, ¿no? Otro ejemplo muy importante que ya está sucediendo es que los ciclones tropicales, que eran fenómenos que como su propio nombre indica, transcurrían en las zonas tropicales del planeta, como la temperatura del agua del mar está tan alta, empiezan a desplazarse a otras zonas. Y una de las zonas de entrada a Europa es la costa de Galicia. No era normal que un ciclón tropical llegase a Canarias o llegase a Galicia, pues eso está pasando.

¿Es el de vuestro libro un mensaje optimista? ¿Vosotros miráis el futuro con esperanza?

A.M.: Absolutamente sí. El libro en realidad lo que muestra es la situación actual, ayuda a saber cuáles son las acciones que tú puedes llevar a cabo como mujer, como hombre, como niño, como anciano, como persona que vive en Extremadura, en Cataluña o en Vilalba. El libro es lo que te da el poder de cuestionarte las cosas que estás haciendo para que puedas ser tú misma la que la puedas cambiar. Y por eso es positivo, porque no solamente te doy las herramientas, sino que te doy el poder de decirte si eres capaz de cuestionártelo en primera instancia y después de cambiarlo.

M.B.: El tema, si te fijas, es que la humanidad ha sido capaz de solucionar problemas muy grandes cuando ha habido una lucha unánime y con un interés común. El agujero de la capa de ozono es un ejemplo bastante interesante. Cuando se supo cuál era el problema, se actuó. La sociedad también se levanta y pelea. Esa es la clave, que fue una cosa unánime. Eso es un ejemplo de victoria, de éxito. Mira, por ejemplo, la adaptación del calor. Todas las estadísticas que trabajan con la subida de la temperatura estimaban un aumento de mortalidad: muy superior al que está habiendo. Eso significa que la gente está actuando, estamos protegiéndonos. El libro también cumple ese objetivo, que es incidir en la necesidad de adaptarnos. Porque el clima ya está cambiando y por mucho que nosotros consigamos reducir las emisiones, el clima no será el mismo. Por lo tanto tenemos que adaptarnos al nuevo clima.