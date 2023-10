Mario Vázquez: "Nos concertos de Santa María predican por nós dende fóra, hai cristianofobia"

Cales son as queixas da catedral respecto ao San Froilán e á actividade que en xeral ten lugar na praza de Santa María?

Non se trata de que non se use o espazo público senón de que se faga con respecto á normativa e ao patrimonio e con respecto ao culto. A catedral é Patrimonio da Humanidade —e no lugar conflúen outros dous, o Camiño Primitivo e a muralla— e é a terceira ou cuarta vez que un camión rasca contra ela. Apoian vallas nela, colocan os urinarios a carón, no concerto das Tanxugueiras houbo xente que se subiu aos ventanais, co perigo de que alguén caera para dentro, porque hai tres ou catro metros de altura.

E logo está o problema dos concertos, non só dende o punto de vista relixioso, senón de agresión ao patrimonio. Víbrannos as vidreiras, temos medicións que constatan que non se cumpre a normativa de ruído e temos fotos de caquiños de pedras que se desprenden das torres cando o volume é tan alto. Calquera día hai unha resolución da Unesco que nos quita o Patrimonio da Humanidade. En Viena xa interviu. Os altofalantes son tan potentes que ás veces interfiren nos nosos, predican por nós dende fóra. A catedral de Lugo é das poucas que ten culto todo o día, na que o Santísimo está exposto de forma permanente, e na que hai xente rezando toda a noite. Sabendo as horas de culto que temos, que hai misa ás oito, non se poden adaptar os horarios dos concertos?

Isto téñeno falado co Concello?

Levamos moito tempo falando disto co Concello, aínda que ultimamente non moito, a pesar de que estamos esperando que nos chamen. Démonos a man o día de San Froilán, a toda a corporación, e este martes casualmente coincidín coa alcaldesa, estivemos falando uns minutos e díxome que ía tratar de solucionar algo o problema. Isto saíu agora porque estamos cansos de reunións e de propostas de colaboración. Porque uns colaboramos e outros non. A catedral ten un plan de protección que o Concello coñece e que non respecta, e digo eu que a protección do patrimonio debería ser unha preocupación dos primeiros responsables da cidade.

Eu falo coa alcaldesa e con quen me envía, tamén estou disposto a falar co BNG, pero deberían ser eles os que se dirixiran a nós

Con quen tratan eses problemas?

Coa alcaldesa e coa concelleira que nos manda.

Os maiores problemas prodúcense, segundo sinalan vostedes, durante o San Froilán, que organiza a concellería de Cultura. Por que non fala coa súa responsable, a nacionalista Maite Ferreiro?

Eu falo coa alcaldesa e con quen ela nos envía. Estamos dispostos a falar tamén con eles [os socios nacionalistas do goberno], se queren, pero á vista da situación deberían ser eles os que falasen con nós.

Ferreiro di que Santa María é un espazo público no que historicamente se celebran concertos e que só se producen queixas nalgúns anos. Di tamén que non vai permitir que a Igrexa decida os grupos e as horas das actuacións e que tamén vostedes ocupan as rúas con procesións, por exemplo.

Nós tamén ocupamos os espazos públicos, esa non é a cuestión, claro que os ocupamos, non somos cidadáns con dereito a facelo? Non somos cidadáns normais? O que hai tamén é un pouco de cristianofobia. A nós os concertos dannos igual, pero que non atenten contra o patrimonio. Non queremos dar outros pasos mentres poida haber diálogo, pero non me gusta que me tomen o pelo con declaracións como esas.

Cando di que non lle gustaría dar outros pasos, a que se refire? Estes días vostede lembraba que Santa María pertenceu ao Bispado. Que quere dicir con iso?

Santa María é un espazo público, non hai dúbida diso, non estamos a falar de coller a praza, pero as escaleiras non son públicas. Podemos pechalas, case están pedindo iso, pero supoño que a ninguén lle gustaría que o fixeramos. Para dar outros pasos teriamos que estudalos xuridicamente e con Patrimonio. É que, polo que nos din policías e bombeiros, en Santa María non hai nin garantías de evacuación cando se xunta tanta xente nos concertos.

As escaleiras do Bispado non son públicas e case están pedindo que as pechemos, e non creo que iso gustara

Cando vostedes poñen sobre a mesa as molestias mencionadas, hai quen tamén lles sinala eivas a vostedes, como que a Igrexa non paga Ibi nin contribúe por actividades económicas como a do párking do Seminario, ou que a catedral non é o templo aberto que era desde que se controla e se cobra por visitala. Hai quen ata sinala que non se cumpre a normativa de evacuación porque hai horas nas que só hai unha porta aberta.

Iso é mentira. A porta da sancristía ábrese a diario, e cando non está aberta ábrese outra polo atrio, ademais da dos turistas. A xente de Lugo que quere visitar ou rezar na catedral pode facelo libremente, pero nós tamén temos que controlar quen entra, por razóns de seguridade do patrimonio e da xente. Nas catedrais tamén se producen atentados, e máis nestes tempos.