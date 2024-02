María Teresa Jurado Domínguez, la yaya

Vivió una vida larga y plena, pero no siempre fácil, y a pesar de eso, nunca perdió la sonrisa en el alma que sabía transmitir con su voz positiva y alegre en persona o a través del teléfono. Yo decía que era cabezota y otros miembros de la familia señalaban cualidades más positivas; perseverante, decidida, con fuertes convicciones, y también lo suscribo. Pero era cabezota en el mejor de los sentidos, porque sabía lo que quería, cómo lo quería y a quién quería, y eso nada ni nadie lo pudo cambiar nunca. También era competitiva y nos dio palizas a la brisca en su versión más personal hasta el último día. Se le ponía una sonrisa pícara después de contar las cartas y comprobar que sus números eran mayores que los del oponente. Completó incontables crucigramas hasta que la vista se lo permitió, calcetó y bordó miles de jerséis, patucos y cuadros, dio infinitos besos a los suyos y no dejó de hacer cosas bien hechas hasta el final.

Sus manos eran su seña de identidad desde que, un día después de la guerra en su Madrid natal, se presentó en casa con las uñas pintadas con un esmalte de estraperlo traído de Marruecos, a lo que su madre dio el visto bueno. Nunca dejó de pintarse la media luna en unas uñas rojo cereza, aunque no lo necesitaba para ser una mujer elegante de pies a cabeza porque tenía ese estilo que se tiene o no se tiene, pero que no se puede fingir ni pintar.

Conoció a su marido, Manuel Sierto Pérez, pontedeumés, en Madrid, cuando él se le acercó en el tranvía, después de haberse visto en el barrio de lejos varias veces. En esa ocasión, él le dijo que su billete era capicúa como excusa tonta para iniciar una conversación. Ella le contestó que sí, que “capicúa americano”, con la gracia del Madrid de la época, para demostrar que el comentario era una ocurrencia porque allí no había número capicúa por ningún lado. Manuel fue todo un caballero y por eso la conquistó, pero mucho después ella nos confesó que, como era rubia y alta, los hombres en el metro y en el tranvía se acercaban más de la cuenta y a veces ella utilizaba un alfiler que llevaba para la ocasión. Ya con 80 años comentó en una cena que le parecía que los hombres en Madrid “eran mucho más educados hoy en día”, a lo que su marido le respondió “y no será que ya no se acercan a ti porque tienes muchos años”. Miró hacia arriba y pensó que sí, que sería eso, pero nunca le importó lo más mínimo la edad.

Nació en Madrid en 1926, disfrutó los veranos de su infancia en Sigüenza con sus abuelos maternos y pasó la guerra entre su ciudad y Valencia. A principios de los años 50 se casó con Manuel con quien tuvo dos hijas y un hijo. Se instalaron primero unos años en Pontevedra, después en Alsasua y por fin recalaron en Lugo, su ciudad de adopción, en donde ella y su marido vivieron la mayor parte de su vida, con el permiso de los veranos en Pontedeume. Cuando pensaba en su casa de Madrid, lo primero que decía, como casi todo el mundo que tiene una edad, es que en ese barrio antes casi "todo era campo". De su madre recordaba constantemente frases de sabiduría castellana, aunque le pesaba no haberle prestado más atención a cómo preparar las lentejas y el besugo al horno, cosas que aprendió y bordó ya en su época gallega. Cuando alguien alababa lo bien conservada que estaba, ella tiraba de frase materna y decía que "estoy bien, pero soy como un castillo viejo en el que alguna teja ya se mueve".

Ayer se cayó su última teja y la yaya, María Teresa Jurado Domínguez, murió a los 97 años rodeada de sus seres queridos, sobre todo de su hija, Chus, quien la ha cuidado durante más tiempo, Ángeles, a quien la familia da las gracias por su gran trabajo y Rosángela, tan amable también. Madre, abuela y bisabuela, una mujer excepcional con una vida llena de momentos buenos y malos, pero acaso ¿no es eso vivir?

Descansa en paz. Te queremos, yaya. Te quiero, yaya.