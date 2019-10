María Reimóndez apela ás mulleres para acadar "o cambio necesario"

A ofrenda a Rosalía de Castro, acto central do Domingo das Mozas, foi este domingo un exercizo de condena dunha das lacras sociais de hoxendía, a violencia que sofre a muller, e de reivindicación da lingua galega.

A escritora, intérprete e activista lucense María Reimóndez fixo na súa ofrenda á poetisa de Iria Flavia un chamamento a que as mulleres tomen "a xustiza pola man", a través de "provocar o cambio necesario", coa finalidade de que se poña coto aos asasinatos e violacións grupais que se repiten día si e día tamén.

María Reimóndez, que levaba a cabeza cuberta cunha monteira para "trascender os papeis de xénero" e para manifestar esteticamente que "a tradición ten que ser relevante para a modernidade", avogou, como Rosalía, por «un mundo sen escravas, sen viúvas de vivos e sobre todo sen asasinadas, sen violadas, sen explotadas». Lembrou a presión que tivo que soportar a autora de Cantares gallegos e Follas novas debido a que tomou a palabra "para escribir sobre a liberdade sexual das mulleres e queimaron os teus artigos", engadiu.

A gañadora do Xerais e do Frei Martín Sarmiento, entre outros premios, preguntouse -en voz alta ante o busto de Rosalía de Castro que preside o Parque que leva o seu nome- "cantas meniñas irán para a casa menos gaiteiras, cantas calarán un espazo no que os agresores andan moi seguros, cantas non poderán simplemente rir e cantar e beber e bailar sen que sobre os seus corpos caian as mans e os xuízos" nestas festas de San Froilán.

María Reimóndez, coa alcaldesa Lara Méndez; a concelleira de cultura, Maite Ferreiro, e a subdelegada do Goberno, Isabel Rodríguez, ao seu carón, reivindicou tolerancia cero fronte á violencia de xénero. "Debemos andar, igual ca ti, cos ollos abertos e a man tendida, mais tamén coa vontade de non tolerar ningunha agresión estes días", dixo esta escritora, que pediu porque "a nosa celebración non se converta en calvario para ningunha".

"Debemos andar, igual ca ti, cos ollos abertos e a man tendida, máis tamén a vontade de non tolerar ningunha agresión"

A oferente, que defendeu que as mulleres "somos libres e nada pode conter o noso pensamento", apostou porque estas saian as rúas para loitar polos seus dereitos. "O teu corpo somos agora nosoutras, sachando incesantes na túa leira, barreiras contra a barbarie, mandas de lobas ceibas e de xabarís a correr por Lugo unidas como o pasado 8 de marzo", asegurou.

Animou ás mulleres «a escribir un novo relato» fronte ás mentiras latentes creadas polo "corpus patriarcal", como "se lle pegou algo faría» ou «as denuncias falsas".

O GALEGO. A escritora e activista lucense tamén arremeteu contra o maltrato que sofre a lingua galega que, ao seu xuízo, é "agredida por aqueles que teñen a obriga legal de defendela".

Mesmo, sen mentar o seu nome, criticou a quen vai ser homenaxeado o ano que vén no Día das Letras Galegas, por "deixar escrito en sisudos estudos a máis importante valoración dunha escritora: que eras fea".

"Ese que marcaches ti, a fea, coa afouteza de usar por primeira vez unha lingua do pobo, deostada, aldraxada e aínda hoxe reprimida", engadiu.

A asociación veciñal do Parque aproveitou este acto da ofrenda a Rosalía de Castro para desplegar unha pancarta na que se podía ler: "Este Concello non cumpre a sentenza. Garañón demolición".