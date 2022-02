María López: "Soy una más en la Policía y nunca he sentido distinción por ser mujer"

INGRESÓ EN LA Policía Local en 2002 y desde entonces desempeña su trabajo con entusiasmo. María López Palacios, nacida en Lugo en 1978, comparte profesión con su marido –al que achaca parte de sus logros– y compagina el uniforme con la maternidad. Su tesón y sus ganas de superarse la llevaron a preparar una oposición para ascender en el cuerpo, convirtiéndose así en la primera mujer en ocupar el puesto de oficial en la Policía Local de Lugo. Luchadora y humilde, María López aterriza en su nuevo puesto con ganas de superarse y dispuesta a demostrar que la valía profesional no entiende de géneros.

¿Por qué decidió ser policía; fue una elección vocacional?

En su momento, tomar la decisión de opositar para ser Policía Local fue una decisión difícil. Por aquel entonces, con 23 años, ya había orientado mi carrera profesional hacia una rama totalmente diferente pero, por circunstancias de la vida –y siguiendo los consejos de mi familia y de mi actual pareja– cambié mi perspectiva en busca de un trabajo que me ofreciese estabilidad laboral y económica. No fue vocacional si entendemos por vocacional esa profesión que sueñas llegar a ejercer toda tu vida, pero he de decir que es un trabajo que me ha ganado desde un primer momento y en el que me siento plenamente realizada. Estoy muy orgullosa de la labor que desempeño.

¿Qué fue lo que la impulsó a preparar las oposiciones para ascender en el cuerpo?

Puedo decir que he tenido dos motivaciones, ambas igualmente importantes. Por un lado, han estado las ganas de mejorar en mi carrera profesional, por lo que al ser convocadas las primeras oposiciones para poder ascender en la Policía Local de Lugo después de casi 30 años, quise aprovechar la oportunidad que se me presentaba. Por otro lado está mi familia, que no solo me ha apoyado y animado como siempre, sino que además ha hecho que me vea capaz de conseguirlo.

Trabajando y con dos hijos pequeños, ¿qué fue lo más complicado a la hora de opositar?

Preparar unas oposiciones siempre es complicado, y con dos hijos pequeños y teniendo que continuar con los turnos de trabajo, la situación no mejora. Además, en mi caso, mi marido ha preparado al mismo tiempo las oposiciones de inspector, por lo que en algunas ocasiones llegó a parecerme un imposible. Hemos tenido que robarle horas al día; nos planteamos las horas de estudio más intensas por la noche, cuando los niños dormían, y cuando estaban despiertos teníamos que alternarnos para poder estudiar. Una vez que mi marido superó su proceso, se encargó de nuestros hijos a tiempo completo y así yo pude centrarme en las plazas de oficial, llegando a estudiar una media de 15 horas diarias. Fueron unos meses muy duros, pero finalmente gratificantes.

¿Cómo han cambiado sus funciones desde que es oficial?

Si bien el puesto de oficial engloba una mayor responsabilidad y hay que tomar decisiones en determinados momentos, he de decir que siempre me encuentro acompañada y arropada por un gran equipo profesional y humano, en donde todos colaboramos y nos apoyamos en todos los servicios, por lo que no he sentido la necesidad de dirigirme como mando hacia ningún compañero.

¿Cómo han recibido el ascenso sus compañeros?, ¿está plenamente aceptada la igualdad de género en la Policía Local?

Siempre he recibido un importante apoyo por parte de mis compañeros para presentarme a las plazas, por lo que me consta que se han llevado una gran alegría al saber que había aprobado para oficial, y así me lo han mostrado. En la comisaría de Lugo, la igualdad de género está totalmente aceptada. Personalmente, puedo decir que, en los casi 20 años que llevo prestando servicio, he trabajado con compañeros, mandos y jefes de edades muy diversas y siempre he recibido un trato sin ningún tipo de distinción ni discriminación por el hecho de ser mujer, Siempre han hecho que me sintiese una más.

Y en la calle, ¿ha tenido que enfrentarse a muchas actitudes machistas al realizar su trabajo?

Podría puntualizar un caso concreto en el que un hombre de mediana edad me dijo textualmente: "Si me vais a detener, que lo haga un hombre; no quiero ser detenido por una mujer". Lógicamente, ese día no tuvo suerte y fue detenido por una mujer policía. Pero salvando esa ocasión, nunca he sentido que ningún ciudadano se dirigiese a mí en la calle con actitud machista.

¿Qué diría que es lo más difícil de ser policía local en Lugo?

Para mí, lo más difícil es tener que intervenir administrativa o penalmente con personas que conozco. Siempre es un mal trago, aunque en otras ocasiones, el hecho de conocer personalmente a aquellos con quienes intervenimos hace que ciertos conflictos se resuelvan de manera mucho más efectiva.

¿Y qué es lo más gratificante?

Poder atender, servir y ayudar a los ciudadanos de la ciudad donde nací y donde me crie es siempre una gran satisfacción.

¿Cree que los lucenses son conscientes de todo el trabajo que realiza la Policía Local?

No, y me da mucha pena que los ciudadanos en general, tal vez por desconocimiento, identifiquen nuestro trabajo como puramente sancionador, cuando la realidad es que una parte muy importante de nuestras funciones están dirigidas al auxilio inmediato de personas en situaciones difíciles. Muchas de estas personas, sin nuestra intervención, no tendrían el amparo de ninguna administración. Afortunadamente, gracias a los servicios de los que dispone el Ayuntamiento de Lugo, en muchas ocasiones, después de nuestra primera intervención, podemos derivar informes para que esos ciudadanos sean atendidos por los departamentos que pueden ofrecerles una solución efectiva a sus necesidades.