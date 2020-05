¿Dónde y con quién está pasando este confinamiento?

En mi casa, en Lugo, con mi marido.

¿Tiene mascota? ¿Ha podido salir durante el confinamiento?

No tengo. Lo he respetado a rajatabla, excepto las necesidades que haya podido tener una persona mayor de la familia.

¿Cómo ha llevado el día a día?

Dentro de lo que cabe soy una afortunada. Me encanta la lectura, me encanta el cine y he aprovechado, pero he echado mucho de menos no poder andar, que es algo que tengo que hacer por prescripción médica y además me encanta. Si hubiera podido dar un pequeño paseíto todos los días, aunque fuera en el medio del monte, mucho mejor, pero no es una cosa que para mí haya significado un gran esfuerzo.

¿Ha aprovechado estos últimos días para salir a la calle?

Sí, por supuesto. Ya me he ido a andar todos los días mi hora pertinente, y un poco mas incluso (risas). He aprovechado los magníficos espacios verdes que tan cerca tenemos.

Cuando finalice el confinamiento. ¿Qué es lo primero que tiene pensado hacer?

En realidad, lo que más me gustaría es poder ir a la playa. Llevo toda la vida viviendo en Lugo pero no soy de aquí, soy de A Coruña y echo mucho de menos el sonido y el olfato del mar. Creo que será lo primero que haga, aunque supongo que será en la costa lucense por eso de viajar dentro de la provincia.

¿Alguna lección de estos dos meses de reclusión en casa?

Más que lección, he asegurado mis principios. He basado mi vida en tres principios: la solidaridad y, dada mi profesión, la innovación y la investigación. Son tres principios que se han asentado en la sociedad en estos momentos.

La tecnología ha sido fundamental para mantenernos a todos conectados.

Por supuesto. Los grupos de WhatsApp han sido fundamentales. En mi caso sobre todo el de los archiveros de España, por las dudas laborales que ya hemos resuelto. En cuanto a las videollamadas, he hecho hasta cursos de las plataformas habituales.