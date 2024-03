Mari Mar Blanco: "Tardé bastante tiempo en aprender la lección que nos había dado mi hermano"

Es simpatizante del Partido Popular desde que recuerda, militante desde cuando no logra recordar y representante pública de la formación desde 2009. Hija de ourensanos, Mari Mar Blanco (Ermua, 1974) es parlamentaria en la Asamblea de Madrid y senadora. Siempre con el PP, al que ya defendía antes del día 10 de julio de 1997, cuando Eta secuestró a su hermano. Hace unos días, Mari Mar Blanco visitó Lugo en una protesta contra la Ley de Amnistía. En la víspera de su aprobación, sentada en una mesa de mármol del Café Centro, expresaba su indignación en un tono impetuoso de frases largas y sentidas.

El martes preguntó sobre víctimas del terrorismo al ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska. El debate fue áspero.

Lo fue porque estoy muy defraudada con Marlaska.



¿Defraudada personal o políticamente? Tenían un trato cercano cuando el ministro era magistrado de la Audiencia Nacional.

Entonces recibía a las víctimas para ayudarnos en la información que pudiese apoyarnos en los procesos, que es lo que hace ahora con los presos. Como juez estaba con las víctimas, como ministro está con los presos. Les ayuda a gestionar los beneficios.



¿A qué atribuye el cambio?

Habría que preguntárselo a Marlaska. Como juez conservador era admirado por las víctimas y las fuerzas de seguridad del Estado, y ahora es el ministro más rechazado. Lo han reprobado tres veces en solo un año, es el ministro más reprobado de la democracia. Solamente falta que pidan su dimisión los presos de Eta.



¿Es quien más la ha defraudado?

Es uno de las que más. Cuando fue nombrado ministro del Interior confiábamos en que mantendría la firmeza y la admiración por las víctimas. La primera reunión que tuvo fue con las asociaciones de víctimas del terrorismo. Uno de los asuntos que más nos preocupa es el acercamiento de presos de Eta. Se lo preguntamos y nos dijo que, como mucho, serían unos veinte y todos sin delitos de sangre. Ahora no queda ningún preso de Eta que no esté en cárceles del País Vasco y Navarra, o muy próximas.



¿Por qué está usted en política?¿Influye más el recuerdo de su hermano o la voluntad de cambiar las cosas?

Influyen las dos cosas. Decido entrar en política en un momento en que hacerlo en mi tierra era jugarte la vida. Entré en política como había entrado mi hermano, para intentar cambiar las cosas.



¿Cómo fue el día en que Miguel Ángel dio el paso de presentarse?

Mi madre no estaba a espaldas de lo que ocurría, pero nos pareció un gesto valiente por defender unos principios.



¿Hubo miedo y al tiempo orgullo?

Sí. Miedo y orgullo.



¿Había entrado antes del crimen?

No. En mi casa la política era algo muy cercano, se hablaba mucho. Cuando mi hermano decidió dar el paso lo seguía, lo acompañaba, porque quería acabar con las injusticias. En la política puedo poner poner voz a tantas y tantas víctimas injustamente asesinadas... Me alegro de estar en política en un momento en el que los herederos de Eta, Bildu, están en las instituciones para defender lo mismo que defendía Eta.



¿Qué le dijeron en casa cuando anunció que se presentaba?

Hacer política allí era difícil desde mucho antes del crimen. Eta había acabado prácticamente con los cargos de la UCD en el País Vasco. Mi hermano se hace concejal en 1995, cuando Eta había comenzado a matar a políticos del PP y del PSOE. Lo hace en el mismo año en que Eta mata al que iba a ser alcalde de San Sebastián, Gregorio Ordóñez. A mi madre aquel asesinato le alertó de que algo podía pasar pasar, pero a mi hermano le alentó para intentar cambiar las cosas. Se negaba a vivir en una sociedad vasca cobarde que miraba a otro lado mientras asesinaban a personas por pensar diferente.



¿Se superó el terror paralizante?

Tardé bastante tiempo en aprender la lección que había dado mi hermano. Me decían que había logrado que la sociedad se diese cuenta de que había que ir a por ellos con la palabra y con la firmeza democrática.



¿Se había perdido antes, con el asesinato de Gregorio Ordóñez?

Con Gregorio Ordóñez se empieza a perder. Lo más simbólico fue cuando los ertzainas se quitaron los pasamontañas ante las sedes de Herri Batasuna.

"Queda poco del Espíritu de Ermua porque el PSOE ha cruzado todas las líneas rojas"

El secuestro y homicidio de Miguel Ángel Blanco generó una indignación que cuajó en el Espíritu de Ermua, que logró la unidad de los demócratas frente a Eta.

¿Qué queda del Espíritu de Ermua?

Queda muy poco. Representaba la unidad política y social en el que todos estábamos contra Eta y contra todos los que apoyaban a Eta. Recuerdo unas palabras de José Antonio Ardanza, entonces lehendakari, que, subido a un banco en plena calle, dijo que no solamente lo pagarían los asesiasesinos de mi hermano, sino también todos sus cómplices, como por ejemplo Otegi. El hoy jefe de Bildu dijo que, mientras toda España esperaba noticias de si mi hermano aparecía o no con vida, estaba en la playa en Zarautz. Eso era Bildu entonces y eso es Bildu ahora.



¿No se ha salvado nada?

Muy poco. Los que nos mantenemos firmes junto a las víctimas del terrorismo y en contra de blanquear a un partido como Bildu somos el Partido Popular porque el PSOE ha cruzado todas las líneas que dijo que no cruzaría.



Tiene dos hijas mayores de edad. Hábleme de ellas y la política.

Les apasiona la política, a pesar que estudian las dos Medicina. Van a vivir mejor en la medicina que en la política, pero las animaría si quisiesen dedicarse a la política.