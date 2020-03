Marea de consultas sobre las visitas y las custodias compartidas de los hijos

Los abogados lucenses han comenzado a recibir una oleada de consultas acerca de cómo afectan las medidas de confinamiento por la crisis del Covid-19 a las medidas de custodia compartida y visitas de hijos en los casos de madres y padres divorciados. Muchas de estas consultas han derivado, a su vez, en escritos urgentes a los juzgados correspondientes, ya que en ultima instancia es cada juez el que debe resolver según el caso y las circunstancias particulares.

Esta oleada se vio incrementada especialmente desde el puente de San José, tal como explica la letrada Cristina Pérez Salgado, que ayer mismo presentó tres escritos de otros tantos clientes ante los juzgados relacionados con custodias y visitas. El motivo, que "no hay una respuesta clara. El Consejo General del Poder Judicial dio unas pautas abiertas, basadas en el interés del menor y la salud, pero se ha de analizar cada caso".

Esta letrada, no obstante, establece dos reglas generales: los convenios pactados o señalados en sentencia se mantienen siempre que sea posible y «lo mejor tanto para los niños como para los dos exmiembros de la pareja es siempre hablar la situación y llegar a un acuerdo, porque si no no queda otra solución que presentar un escrito ante el juzgado para que resuelva de manera urgente».

El problema es que tampoco se sabe cómo de urgente lo considerará cada juez, porque los escritos se están interponiendo ahora y habrá que esperar unos días para ver los plazos de respuesta. Mientras, situaciones hay tantas como exparejas. "Yo he presentado", detalla Pérez Salgado, "tres escritos hoy. Uno se trata de un caso en el que hay orden de protección, por lo tanto el padre no puede comunicarse con la madre y se han suspendido las visitas; he pedido que mientras tanto al menos se le deje llamar por videconferencia al teléfono de la madre para ver al niño. En otro el padre es de Madrid, y la madre solicita que se suspendan sus días porque es una zona de máximo riesgo, y que se recuperen después; y en otro, la custodia la tiene ella pero vive en una zona con mucho nivel de infección y riesgo, por lo que mi cliente solicita que mientras dure la emergencia se le conceda la custodia para que la niña pueda estar en Lugo, donde hay menos riesgo".

La letrada ofrece otra recomendación más: a la hora de ir a entregar o a recoger a los niños, mejor llevar siempre la sentencia o el acuerdo judicial en el coche para justificar el desplazamiento.

La Fiscalía aconseja suspender las visitas si había maltrato

La abogada Cristina Pérez Salgado cree que ha quedado mucho más clara la situación de las visitas cuando de por medio hay posibles malos tratos y estos encuentros han de realizarse en los puntos de encuentro, que ahora están cerrados: "La Fiscalía ha emitido una circular en la que recomienda que se suspendan todas y que ese tiempo de visita se recupere posteriormente".

Sin maltrato

Cuando no hay maltrato pero el punto de encuentro esté señalado para el intercambio, la abogada propone la comisaría o el cuartel más cercano, "no por seguridad, sino porque es lo único que hay abierto".