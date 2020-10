Marcos Peón contagia ritmo

Es una rara avis dentro del panorama musical lucense. El DJ lucense Marcos Peón se ha ganado un puesto entre los creadores de música funky y house del viejo continente a base de esfuerzo, talento e interminables horas de viajes durante los fines de semana. Es un culo de mal asiento como así lo demuestra su trayectoria repleta de reconocimientos y éxitos por medio planeta.

Sus creaciones salidas de la mesa de mezclas son reconocibles en España, Italia, Suiza, Estados Unidos, Francia o Reino Unido.

Precisamente, desde las islas británicas es desde donde llega su último reconocimiento internacional. El single I got to shake it permanece en el top ten de la lista más importante de música house del mundo.

El lanzamiento de la canción se produjo el 7 de agosto, y dos semanas después ya sonaba como tema destacado en las emisoras especializadas en este género de Europa. Que su sello estuviese radicado en Londres fue un punto de despegue esencial en la fulgurante trayectoria del pegadizo single.

"No nos esperábamos que el éxito fuese tan inmediato. A los quince días de su salida al mercado ya era una de las canciones destacadas en listas en Alemania, España, Israel, Estados Unidos y Canadá", admite el propio creador musical lucense. "También nos ayudó mucho que algunos de los mejores DJs europeos hiciesen sus propias versiones de nuestro tema I got to shake it".

Marcos Peón reconoce que su sello musical, DeVuu Records, le ayudó a abrir muchas puertas en el Reino Unido. "Gracias a nuestra compañía pudimos entrar en muchos mercados europeas porque son un sello de house muy reconocido mundialmente", comenta.

El DJ tuvo la inestimable colaboración de DJ Frisco, su inseparable compañero de aventuras profesionales durante la última década. El trío de éxito se cerró con la colaboración de la vocalista ucrania Stacei, que puso voz a la última creación de ambos DJs.

"Es una de las cantantes de música house más reconocidas en Ucrania, donde tiene status de estrella. Además, fue remasterizado por gente muy importante y los mejores ingenieros de sonidos ucranios", reconoce.

NUEVO SINGLE. El inesperado éxito de I got to shake it le ha abierto al lucense una nueva vía de desarrollo musical. La repercusión mediática hizo que "una figura a nivel mundial de la música house, entre los diez mejores productores del sector, aceptará realizar una colaboración con nosotros", comenta Peón, que de momento no puede desvelar el nombre del colaborador ni el título del single, que pretende seguir el precedente de su actual éxito.

"Todavía no puedo desvelar nada, ni comentar los nombres de los colaboradores por temas de copyright, pero va a ser un auténtico bombazo", asevera.

El inesperado éxito llega después de superar todas las trabas que supuso el confinamiento, aunque de todo se puede extrae una parte buena.

"Con el confinamiento forzoso tuvimos más tiempo para pasar en el estudio de grabación y sacar más ideas para nuevos proyectos. Ahora podemos decir que cuánto más tiempo pasó en el estudio más repercusión tienen mis temas", explica Marcos Peón quien ha visto como esta semana como su tema I got to shake it superaba las 20.000 reproducciones en la plataforma digital Spotify.

CON FERNANDISCO. El DJ lucense aprovechará este tiempo en casa para preparar sus próximos proyectos entre los que destaca la colaboración con uno de los locutores radiofónicos más relevantes del país de los últimas tres décadas: Fernandisco.

"En 2021 volveremos a rescatar un proyecto personal junto a Fernandisco, en una serie de fiesta en la época estival gracias a una discoteca móvil. Se llamará Star People donde pincharemos éxitos musicales desde la década de 1970 del pasado siglo hasta los temas más pegadizos de la actualidad".

Gracias al talento que atesora, se puede afirmar que el mundo no gira, lo mueve Marcos Peón.

Trayectoria: DJ residente en la discoteca Hermo

La trayectoria profesional de Marcos Peón como DJ comenzó en 1995, pero su primer contrato llegó de la mano de la desaparecida discoteca Trocco, en Vilalba. Con tan solo 17 años ya se convirtió en el DJ residente de este local del ocio nocturno chairego.

A partir de ahí, los contratos por toda Europa no dejaron de llegar a su correo y así ya es un afamado creador musical a nivel internacional. "Gracias a mi profesión ya he podido trabajar en países como México, Suiza, Portugal, Francia, Alemania o Estados Unidos", reconoce el propio Marcos Peón, quien ahora es el DJ residente de la discoteca Hermo de Muimenta. Así las cosas, uno de los mayores éxitos en la trayectoria del lucense llegó de la mano de Henry Méndez y Dummy Project, en 2011. "Nuestro single Que vengo duro tuvo mucha repercusión en EE.UU. gracias a las descargas digitales", explica.

México y Serbia

En el país centroamericano llegó al número uno con los singles Lounge y La Oca, al igual que en Serbia con Fiesta en la discoteca.