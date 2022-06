Marcos Méndez: "Os xornalistas axudamos a fuxir a moitas persoas e a cruzar a fronteira"

A charla Ucraína: unha guerra sobre o terreo, onde o xornalista lucense Marcos Méndez relatou en primeira persoa a súa experiencia profesional e vital na invasión rusa de Ucraína, converteuse este mércores nun rotundo éxito de asistencia. O aforo no patio central do Vello Cárcere quedou pequeno para acoller todas as persoas que quixeron escoitar as vivencias do comunicador no conflito armado, nunha nova edición do ciclo de charlas Encontros en El Progreso.

O acto estivo organizado polo diario, conxuntamente co Colexio de Xornalistas e a Asociación da Prensa de Lugo, e contou co patrocinio da Caixa Rural de Lugo. Marcos Méndez respondeu durante algo máis de hora e media as preguntas dos xornalistas Dolores Cela, José Luis Ramudo e o redactor xefe de El Progreso, José Manuel Freite, que exerceu como moderador da charla.

A historia desta odisea polo leste de Europa do xornalista local comezou o 24 de febreiro, data na que recibe unha chamada da TVG para ofrecer a súa primeira corresponsalía de guerra. Méndez deu o si case de forma inconsciente.

