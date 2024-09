Marcos García abre su cuarto local de hostelería en Lugo en dos años

Cuando solo tenía 17 años, a la vuelta de Barcelona con sus padres, Marcos García abría en Baralla su primer negocio de hostelería, una cafetería burger, que bautizó como Marco, con cuatro trabajadores. Cuatro años después daba el salto a Lugo y al ocio nocturno. Ponía en marcha el Anagrama, un pub que le catapultó a la fama.

Tras casi 43 años en la hostelería, este jueves abría otro local, Puro Tardeo, en As Saamasas, que ha decorado él mismo con un estilo "bohemio", según asegura. Dice que "ha perdido la cuenta" de cuántos negocios ha puesto en marcha. Cerca de una veintena por decir un número.

Este es el cuarto en la capital lucense en dos años: el restaurante O Galo, en abril de 2022; el pub Santa Sede, en las Navidades de ese año; la Taberna Pimentel, la semana pasada, y ahora Puro Tardeo. "Me queda poco para jubilarme, así que es para dejar mi última impronta", afirma.

A su nuevo establecimiento de As Saamasas incorpora la moda del tardeo. De jueves a domingo, de 17.00 a 23.00 horas, ofrecerá música indie y ochentera y sesiones house con DJ. También tiene intención de organizar algún concierto.

A última hora de la tarde ofrecerá pinchos para acompañar las cervezas o copas. Además servirá cócteles y batidos de zumos naturales.

"Es una alternativa al ocio nocturno. Está dirigido al público de más de 30 años que ya le cuesta salir de noche y que prefiere el tardeo para no perder el día siguiente", explica Marcos García.

Los viernes y sábados por la noche, de 23.30 a 01.30 horas, celebrará sesiones de SBK (salsa, bachata y kizomba), otra moda que importa. Echará mano de una aplicación para que se realicen las reservas con el fin de limitar el aforo.

El emplazamiento del Puro Tardeo, al lado de la iglesia de As Saamasas, en la carretera vieja de Ombreiro, donde antes estuvieron Shangai, Chic, Mango o Zaloir, no es casual. Asegura que "no se causa molestia a nadie" porque no tiene vecinos.