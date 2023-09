Marcos Bourio: "O Garañón afectaba ás nosas vivendas, pero era ilegal e tiñamos todo o dereito a denunciar"

Non foi vostede o primeiro en advertir do que ía supoñer O Garañón, pero foi, xunto a outros veciños, quen logrou poñer a cidade contra esta urbanización e que o xulgado a anulase. Como lembra aqueles momentos?

Decatámonos do problema en decembro de 2005. Vimos o proxecto e fixemos unhas infografías para ver como ía quedar no terreo. Vimos que era unha aberración, non podía ser que un edificio fose diante dos dous miradores que tiñamos aí. En marzo de 2006 montamos a asociación e empezamos a buscar os problemas legais que tiña.

Acusóuselles de emprender unha loita porque as súas vivendas perdían vistas.

Estaban prexudicadas as nosas vivendas, o Parque, as costas dende o primeiro bancal... Víase unha mol dende o Club Fluvial e dende moitos lugares de Lugo. Non se nos ocurriría iniciar accións legais por moi prexudicados que fósemos se non estivésemos convencidos de que isto era ilegal. Tiñamos todo o dereito do mundo a denunciar.

O Garañón anulouse por falta de informe da Dirección Xeral de Patrimonio, que logo se pronunciou en contra polo impacto en bens da contorna, pero vostedes víanlle máis problemas á urbanización.

Casualmente pasaba por Lugo un urbanista de primeiro nivel en España, Domingo Goás, de Vilalba, que xa faleceu. Coñecía un familiar meu, expliqueille un pouco o tema, pediume o expediente e en dez ou quince minutos escasos viuno claro. Vendo datas, os metros que se ían construír, que se autorizara sen que o solo estivera nunha soa propiedade, que os viais non collían na urbanización e morrían —se se fixa, a Rúa Garañón non ten saída—, que os vehículos só podían ir por Xacobe III e non collían os de emerxencias... Isto é un pelotazo, dixo, vouche facer un escrito e segues ti no Concello. Metémolo no Concello e buscamos avogados.

Fomos polo penal e a Audiencia dixo que había sospeitas, pero non tiña tempo, forma nin medios para coller o tema dende o principio e arquivou a investigación"

Cal foi a reacción do Concello?

Esperábamos que parara todo, pero respondeu que era todo legal, que non había ningún problema. Pero a realidade é que collía unha zona verde de uso e dominio público, había unha edificabilidade moi superior á que daba a licenza, os metros para garaxes e vivendas eran desproporcionados, non sei se querían facer aí un garaxe público ou que. Era un desastre de arriba a abaixo. Hai unha anécdota dun técnico do Concello. Dixémoslle que tiña que ir por alí, pola finca, mirar como o que se quería facer era inviable. Foi e cando viu dixo: isto é inviable completamente. Pois entón o que tes que facer é volver ao Concello e dicilo, dixémoslle. E fixo unha serie de escritos, pero non foron a ningún lado, quedaron nun caixón.

Falaban de pelotazo urbanístico e foron tamén pola vía penal. Houbo funcionarios investigados durante anos e políticos que viron arruinadas as súas carreiras, como José López Orozco e José Ramón Gómez Besteiro, pero a causa arquivouse. Buscaban algo máis que tirar as torres?

O noso obxectivo era que os responsables desta aberración fosen sinalados e se pedisen responsabilidades persoais. O máximo protector dos bens culturais dunha cidade é o alcalde. Orozco tiña unha forte responsabilidade. E Besteiro deu unha licenza mal dada, con mala fe, un sábado 31 de decembro, un día antes de que entrase en vigor unha nova Lei do Solo, que reducía a edificabilidade, e con outros problemas, como o da propiedade. Tamén houbo unha orde de paralización de Cultura, antes de que se empezara a construír o edificio, que os señores Liñares e Orozco non contestaron. O problema é que a expulsión da xuíza Pilar de Lara provocou que este asunto o levara a Audiencia e a esta éralle imposible por tempo e por medios retomar o tema.

A Audiencia foi moi contundente, concluíu que o caso Garañón se sustentou en "meras sospeitas".

Se todo estivera ben tería que dicir que non houbo nada. Pero o que dixo é que había sospeitas. O que pasou é que non tivo tempo, forma nin medios de mirar todo iso. Quixo sacar o tema de enriba e tirou para diante. Isto no penal, porque no contencioso a unidade de actuación foi anulada.

Seguen crendo, entón, que alguén sacou tallada co Garañón?

Non sei se sacaron tallada ou non, non o podo dicir, pero si que houbo unha serie de irregularidades moi grandes e que hai responsabilidades persoais niso. O alcalde de Melón foi condenado por prevaricación por facer un pavillón a carón dunha igrexa.

O contraditorio no caso Garañón é que xusto a carón hai outros edificios, tamén moi voluminosos, para cuxa construción ninguén esixiu que se pronunciase Patrimonio.

Iso vén de moi antigo. Houbo un intento de derrubar o sanatorio Portela e daquela algunhas persoas do Colexio de Arquitectos e outra xente negociaron un cambio de edificabilidade na unidade de actuación anterior, para non ter que tirar o sanatorio.

Se a cidade se resentiu, a responsabilidade non é nosa senón de quen autorizou e de quen fixo O Garañón, e se nos fixesen caso dende o principio, os custos serían mínimos ou practicamente inexistentes"

Que papel cre que xogou en todo o que sucedeu a xuíza Pilar de Lara, que logo acabaría expedientada e perdería a praza en Lugo polas dilacións nesta e noutras investigacións?

Foi fundamental porque paralizou a obra nun momento no que o Concello dicía que tiraran para arriba a toda velocidade, que unha vez construído non habería quen o tirase, como nos contaba un director de obra. Deunos un pouco de tempo para as accións contenciosas que levamos adiante no xulgado.

Lograron deixar libre o solar do Garañón, pero hai políticos e cidadáns que sinalan o dano que o caso supuxo para a cidade. Resentiuse a xestión municipal, a imaxe de Lugo e os investimentos, din.

Se supuxo algún problema,os responsables son os que fixeron iso, non nós. Poderíannolo reprochar se todo quedase en nada. Se a xestión se resentiu foi porque os técnicos estaban asustados, porque iso de deixar tirar para diante facíano moitas veces, dicíannolo eles mesmos. Por iso a partir dese momento comezaron a ter coidado co que facían e coas licenzas que daban. Empezouse a mirar todo máis e a coidar moito máis a legalidade urbanística. Pero non sei canto vai durar iso.

Cre que se o Concello ten que acabar pagando unha indemnización millonaria, como segue a reclamar o promotor, a loita terá valido a pena e será comprendida polos cidadáns?

Os custos serían menores, practicamente inexistentes, se nos fixeran caso dende o principio, ou cando Cultura mandou parar. O promotor excedeuse da licenza e colleu zona verde, non pode cobrar indemnización algunha.

"Sufrimos un intento de soborno do promotor e ameazas de políticos contra os nosos capitais"

Fixeron acusacións moi graves a funcionarios, empresarios e políticos, pero sufriron presións tamén vostedes, como se di?

Moitas. Houbo un intento do soborno por parte do promotor. Ofreceunos condicións vantaxosas a dous da asociación na nova edificación e como non funcionou despois ameazounos cunha querella. Dous exconcelleiros pola rúa dixéronnos que íamos acabar mal, que ían acabar cos nosos capitais, e o señor Orozco díxome que non quixera ter que tirar a miña casa.

Que concelleiros foron eses?

Non llo vou dicir porque xa están fóra e tampouco creo que veña a conto.

Habería momentos nos que pensarían en tirar a toalla.

Houbo momentos que pensabamos que isto era moi difícil, pero estabamos convencidos de que era totalmente ilegal e que se parábamos podíamos ter querellas por difamacións, porque xa nos metéramos moi a fondo, a obra estaba paralizada, sinaláramos moita xente... Non quedou máis remedio que seguir.

Durante moitos anos, eran un grupo reducido de persoas as que pelexaban contra O Garañón. En que momento percibiron que o resto de cidadáns empezaba a comprender esa causa e se sumaban a ela?

Cando se empezaron a levantar as torres e a xente vía que subían e que subían, que non paraban de subir e que se vían dende todos os lados de Lugo, dende o Club Fluvial, dende o parque da Tolda, dende a Avenida de Ramón Ferreiro..., e que aínda se ían construír outras sete máis.

Con que recursos persoais e económicos contaron para batallar?

Mínimos. As cotas da asociación, que demais eran voluntarias. Cada un poñía o que podía, fotocopiadora, planos, escritos á prensa... Por suposto, estamos moi agradecidos aos avogados, arquitectos e aparelladores que traballaron con nós, moitos de balde. Debémoslle moitísimo ao avogado Xulio López Ferro, que traballou gratis porque viu que isto era moi bestia. O custo foi ridículo comparado co que se logrou.

Agora xa non se ven as torres do Garañón dende todos eses lugares que mencionaba, pero vense outros grandes edificios na zona.

Si. Pode ser que isto sexa un punto de inflexión, que comecemos a ver que hai que construír doutra forma e que hai que respectar as zonas interesantes e catalogadas.