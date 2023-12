"Marchei de Podemos polo ambiente desagradable"

Juan Varela Portas de Orduña (1964) empezou en movementos sociais; foi concelleiro na súa localidade, Alpedrete (Madrid); deputado de Podemos na Asamblea de Madrid en 2019, e regresou o novembro pasado como parlamentario de Más Madrid.

Estudou Filoloxía Italiana.

Son cousas da vida. Rematei a carreira e tiven a posibilidade de ser auxiliar de conversa en Sicilia. Daquela tiña unhas ideas románticas, así que fun. Estiven dous anos. Aprendín italiano e fixen a tese.

Unha tese que dedica á Divina Comedia de Dante.

Esa obra é o maior espectáculo da intelixencia humana. Unha obra total que che ensina moito sobre o ser humano, sobre o máis profundo do ser humano.

Estudalo serviulle en política?

Serve como reflexión. Todas as obras de Dante son políticas, menos A vida nova. A ensinanza maior é que a política debe estar guiada cara á etica, é un prolongamento. Podes acertar nas decisións ou non, pero hai que ter un impulso ético.

Dante tivo unha vida pública moi intensa.

Dante meteuse en política nun momento de moita violencia na súa cidade, Florencia. Sufriu o exilio e pasouno mal. Estaba separado da familia. Nunca tivo éxito en política.

Aplica os principios do poeta florentino na súa práctica política como deputado na Asamblea de Madrid?

Debemos ter un impulso ético. Hai que pensar máis alá. Dante foi un idealista. Ese impulso non se pode perder porque a política pode afogarte nas circunstancias do día a día. E tamén creo, como Dante, que o ser humano non pode existir sen a colectividade. Para el era moi importante. Pensaba que o individuo soamente pode acadar a perfección na colectividade coa política.

Vostede empezou militando en movementos sociais.

Empecei facendo política na universidade. Era moi novo na Transición, a finais dos anos 70. Levo en movementos sociais desde os anos 90 e, sobre todo, desde o ano 2011, cando entrei en política de partido con Podemos.

Por que Podemos?

Fundouse na Complutense, nas facultades de Filología e Filosofía. Era amigo de moitos dos fundadores. Non coñecín a Pablo Iglesias a parte de coincidir con el nalgún acto del partido.

Como lembra ese Podemos?

Tiñamos moita ilusion. Foi un momento de moita enerxía e de moita inconsciencia, non sabiamos onde nos metiamos. Era natural, obrigado. Todo vén do 15- M. A partir desa protesta fixemos o colectivo La Uni en la Calle. En 2012 contactounos Podemos. Pasaron das rúas ás institucións. Nas rúas podíase protestar, pero non se conseguía moito. A única posibilidade para transformar era estar dentro. Cando chegamos dímonos conta de que era máis difícil do que pensabamos.

Por que?

Porque soamente unha parte do poder está nas institucións e porque son lentas. Non o sabiamos. Eu era concelleiro en Alpedrete. Ser concelleiro é o que máis me gusta porque é o máis achegado ao cidadán.

Acaba deixando a política uns anos máis tarde.

A experiencia de Podemos desde o verán de 2016 foi frustrante, dolorosa. Deixei todo en 2018 decepcionado co que pasou en Podemos. O primeiro Podemos era transversal, progresista, escoitaba a todo o mundo. Era un proxecto moi atractivo, pero deu un xiro cara á esquerda tradicional. Hai unha deriva. O ambiente no partido vólvese desagradable. Deixei todo no 2018.

Para volver un ano máis tarde.

Foi unha casualidade. Eu estaba na lista. Ao marchar Ramón Espinar ocupei o seu sitio. Estiven... nada, catro meses. Foron interesantes. Estiven na comisión de investigación do caso Cifuentes.

No das cremas?

Non, no do máster falso. Daquela podían negociarse cousas. O PP estaba máis aberto ao diálogo.

Por que pasa a Más Madrid?

Porque recuperaba o espírito do primeiro Podemos. Había posibilidade de corrixir os nosos erros da primeira etapa, que cometimos porque eramos inocentes.

Que futuro ten Más Madrid?

Levamos cinco anos, pero temos un gran futuro.

Dentro de Sumar?

Non necesariamente. Nós temos un proxecto madrileño. Colaboramos con Sumar. A relación é moi boa. Estamos orgullosos de que Mónica García sexa ministra, pero a nosa ollada está en Madrid.

Percibe un exceso de madrileñismo?

Os madrileños non son madriñelistas. Ayuso e Almeida están causando que Madrid sexa vista con rechazo por outras partes de España. Madrid é amable e inclusiva. O supremacismo de Ayuso e Almeida é deplorable. Nós queremos centrarnos nos problemas de Madrid. Fálase moito desde Madrid, pero non sobre Madrid.

Opine da marcha de Podemos do grupo parlamentario de Sumar.

Non quero perder o tempo. Non entendo o que fixeron.

Que doe máis? O persoal?

Non me doe, pero non o entendo. Nós centrámonos en políticas propositivas.

Baloncesto: "Este ano sufriremos co Breogán, pero imos salvarnos ao final da temporada"

Prefire a política máis cercana porque lle permite facer "defensa do territorio" como ecoloxista que é. Herdou da familia o Pazo de Vilane, en Antas, e o amor polo Breogán.

O seu ecoloxismo nace en Antas?

Nace alí. Íamos todas as fins de semana desde Lugo. Agora vou a Antas e visito Lugo. Antas é un lugar de recordos e realidades, da felicidade da infancia. É un lugar no que me sinto pleno e tranquilo, en contacto coa natureza. Vou alí para estudar, para traballar e para ler; tamén para comer. Teño feito moito traballo de libros en Antas e tamen organizado dous congresos que se celebraron na Ulloa.

O seu pai, Juan Varela Portas, e o seu tío, José Ramón, foron os fundadores do Breogán. Vostede é afeccionado?

Si, claro! Son seguidor do Breogán. A miña irmá é patroa da fundación. Sigo o baloncesto.

Ten recordos relacionados co equipo de Lugo?

As lembranzas da miña infancia máis bonitas son de estar cos xogadores do Breogán e viaxar con eles. Levábanos en coches en caravana aos partidos. Son dos meus mellores recordos que teño da infancia.

Como ve a temporada? Haberá salvación?

Este ano imos sufrir. Vai estar a cousa emocionante ata o final da temporada, pero imos salvarnos.