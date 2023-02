La marcha de Zara del centro en verano causa shock entre clientes y comercio

El grupo Inditex continúa la línea que mantiene hace años en la ciudad de trasladar gran parte de su oferta al centro comercial de As Termas y el próximo verano dará ese paso con la tienda de Conde Pallares, donde ahora ofrece ropa infantil y de adultos, ubicada en un edificio de tres plantas muy emblemático, ya que en el pasado fue sede del Casino. De momento se quedará vacío.

La noticia de este cierre cayó como un jarro de agua fría en la ciudad, tanto en clientes como en otros ciudadanos y también en comerciantes del centro, debido a la capacidad de arrastre que tienen las firmas de Inditex y Zara especialmente.

Llevaba años especulándose sobre esta posibilidad y los rumores cobraron fuerza desde finales de año, y especialmente desde que en enero se supo que la tienda de As Termas iba a cerrar para ser reformada y ampliada, y ahora se confirma.

Las trabajadores del establecimiento de Conde Pallares, una veintena, recibieron la comunicación de que el cierre se producirá en verano. Inditex asegura que la fecha no está fijada aún porque depende de la reforma de As Termas. El plazo de obra que maneja el grupo es de unos tres meses, aunque según otras fuentes, las trabajadoras han sido informadas de que el cierre en el centro se producirá el 31 de julio.

La multinacional explica que la decisión de concentrar su oferta de Zara en el centro comercial de la Avenida Infanta Elena responde únicamente al objetivo de mejorar el espacio comercial, como lleva tiempo haciendo en muchas ciudades y de forma más intensa tras la pandemia. Desvincula la decisión de cualquier otra razón que no sea mejorar la experiencia de compra de sus clientes y, como es habitual, no informa de sus planes para las tiendas de otras marcas del grupo que funcionan en el casco histórico, como Stradivarius, Zara Home y Massimo Dutti.

Inditex señala que en esa política de mejora analiza tienda a tienda y en unos casos apuesta por concentrar la oferta en centros comerciales y en otros mantiene establecimientos en el centro de las ciudades. En Vigo, Zara acaba de regresar a la Rúa Príncipe tras años de ausencia y en Lugo cerró la tienda de Massimo Dutti de As Termas y mantiene la del centro.

La noticia del abandono del casco histórico por parte de la marca insignia de Inditex fue recibida con mucha preocupación por comerciantes y por empleados del centro, del sector textil y de otros. «Me quedo de piedra. En el comercio no sobra nadie nunca. Todos sumamos», señalaban ayer a mediodía en la Peletería Lucus, una marca que apostó hace años por el casco histórico y que en breve se trasladará a Campo Castelo. "Zara é Zara. Atrae a moita xente do resto da cidade e de fóra", apuntaba Rosa Souto, trabajadora de otro establecimiento del centro.

Para Lugo Monumental, asociación que agrupa a comerciantes y hosteleros del recinto amurallado, la marcha de Zara es "una mala señal, pero no es el fin del centro", opina su presidente, Luis Latorre. Lo que realmente le preocupa a este colectivo son los cambios en la movilidad que se van a producir en el casco histórico con las próximas peatonalizaciones. Considera que los recorridos y las zonas de carga y descarga y de bus que están previstas no son las adecuadas.

De momento, Latorre cree que de momento el centro "va resistiendo razonablemente bien" ya que, aunque se producen cierres, también hay aperturas. En este momento se está reformando el local que ocupó Cortés en San Fernando, que llevaba mucho tiempo cerrado, y en la esquina de la Rúa da Raíña con Xoán Montes se prevé la apertura de un establecimiento de tecnología.

El impacto del cierre de Zara está por ver, pero si hay un dato que prueba la importancia de esta enseña es que ningún centro comercial funciona sin Inditex.

La nueva tienda

Inditex está apostando por un nuevo modelo de tiendas donde la tecnología tiene cada vez más protagonismo. A través de su app se puede reservar turno en el probador y ofrece la opción de pagar con móvil sin pasar por caja.



Si Zara sigue en As Termas el modelo de otras urbes, la nueva tienda dispondrá de lector de código QR para que los clientes puedan comprobar qué prendas hay disponibles, algo que ahora solo puede hacer el personal.

Encuesta en la calle: ¿Cómo cree que le va a afectar al casco histórico?

Rosa Souto: "É unha mala nova tamén para o resto do comercio do centro porque Zara atrae a moita xente. Como sigamos así ímonos quedar sen nada. O centro hai que poñelo bonito, están ben as peonalizacións, pero tamén hai que dar facilidades. Penso que os párkings que hai non son suficientes e que se debe dar máis horario aos repartidores".

Mari Carmen Devesa: "Paréceme mal que marche Zara e penso que ao centro lle vai afectar moito. Sábese que as tendas de Inditex, e sobre todo as de Zara, traen moita xente. Ás Termas unha xente poderá ir e outra moita non. Hai moita xente que vén facer recados ao centro e aproveita. E moita xente á que non lle gustan os centros comerciais. A min mesmamente".

Arantxa Fiallega: "Me parece fatal que se vayan las tiendas del centro. Con Zara ya nos ha pasado en Huelva, hace un año, y yo no he vuelto a comprar, ni siquiera online. No por castigo, sino simplemente porque me resulta más incómodo ir a un centro comercial. El centro de Lugo lo veo un poco muerto, el sábado por la mañana, como a las once, había poca gente".

Miguel Prado: "Es una pena que cierre por varios motivos. Mucha gente que quiera ir a Zara tendrá que coger el coche y desplazarse a As Termas, y no todo el mundo tiene facilidades para hacerlo. Y por otro lado se va a quedar vacío un edificio en el centro, un edificio grande y que es emblemático. No es una buena noticia desde luego para el centro de la ciudad".

Francisco Holgado: "Llevo tres meses viviendo en Lugo y aún no conozco mucho la ciudad, pero en principio lo que pienso es que en A Termas ya hay bastante comercio y que, por otro lado, no creo que una tienda de Zara le vaya a quitar mucha vida al centro. Creo que lo que le da vida al centro de una ciudad son sus bares, sus restaurantes y sus monumentos".