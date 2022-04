En marcha para visibilizar el autismo

La asociación Raiolas organizó este sábado, en el Día Mundial del Autismo, una caminata sobre la muralla para visibilizar sobre la enfermedad.

El objetivo del colectivo es el de prestar ayuda y soporte a familiares y pacientes de trastornos del espectro autista, una serie de afecciones que pueden provocar problemas para socializar, comunicarse o de conducta en diferentes grados.

La marcha comenzó en la puerta de Santiago, de la que partieron los participantes, para regresar posteriormente al mismo punto. Después, los asistentes se trasladaron al salón de actos de la Diputación, donde tuvo lugar la lectura del manifiesto. Finalmente, el mago Rafa hizo un espectáculo de magia para cerrar la jornada.

"A Deputación apoia a Raiolas e a Capaces Lugo co obxectivo de mellorar a calidade de vida de persoas con trastorno do espectro autista e favorecendo a creación e o mantemento dun clima familiar equilibrado, que potencie as relacións positivas e de desenvolvemento para todos os membros da unidade familiar", destacó el diputado de promoción económica y social, Pablo Rivera.

La casa consistorial, la pasarela de la N-6 y el Pazo de San Marcos se iluminaron este sábado de azul para recordar a los lucenses la conmemoración del Día Mundial del Autismo, trastorno que según la OMS padecen al menos uno de cada 160 niños en el mundo.