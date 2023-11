Rafael del Barrio Berbel, secretario del Concello de Lugo desde febrero de 2020, dejará el puesto tras ganar la misma plaza en el Ayuntamiento de Culleredo (A Coruña). El traslado todavía tardará unos meses en producirse, ya que el nombramiento debe hacerse público y tramitarse, pero el funcionario ya ha informado de la situación en el Concello de Lugo.

La baja de este funcionario acentúa el vaciado de puestos altos y de dirección en el Concello de Lugo, cuya vicesecretaría también está vacante desde la marcha, en septiembre de 2021, de María García Ferro. Desde entonces, esta función la ejerce de forma provisional un funcionario municipal. Mientras estos dos puestos no se cubran, el único funcionario con habilitación de carácter nacional será el interventor, Manuel Vázquez.

La labor del secretario es fundamentalmente de apoyo al pleno, pero, como el resto de habilitados, son funcionarios a los que los gobiernos recurren en mayor o menor media para asesoramiento e informes, más allá de los obligados por ley.

Del Barrio es licenciado en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad de Granada. Llegó a Lugo en el año de la pandemia, procedente del Concello de Guitiriz, tras haber pasado por otros concellos gallegos y españoles, con distintas funciones, y su desempeño en el Concello ha sido reservado y prudente. Y eso que por sus manos pasaron asuntos delicados, como la investigación interna al exconcejal Daniel Piñeiro por el caso de la fábrica de la luz, después de que el Concello se viera obligado a indemnizar con 2,4 millones a la empresa que iba a rehabilitarla. Concluyó que no había responsabilidad patrimonial ni del político ni del funcionario investigado.

Esa investigación la promovió el PP, que también fue quien en su día solicitó a Del Barrio un informe que fue controvertido, sobre el nombramiento del interventor como coordinador de Urbanismo. El secretario veía necesario clarificar bien qué funciones podía ejercitar y cuáles no.

La cobertura de los puestos de habilitados nacionales, como los de algunas jefaturas de servicio, no resulta fácil. No suele haber muchos funcionarios con esta habilitación y una ciudad es un lugar más expuesto que un concello más pequeño. Además, Lugo estuvo durante años bajo la lupa, por distintas circunstancias, desde investigaciones judiciales hasta problemas de personal. Tras la llegada a la alcaldía de Lara Méndez, aunque también antes, hubo ceses en jefaturas de servicios. El más relevante y extraordinario fue el de la jefa de Persoal, Marta López, en 2019, aunque justo esta semana se hizo firme la nulidad judicial de esa decisión.

La jefatura de Persoal fue cubierta tras el cese de López, pero vuelve a estar vacante desde febrero, cuando el funcionario que la ocupaba, acabó la comisión de servicio y volvió a su puesto en la administración del Estado.

Hace unos meses también quedó vacía la jefatura de Contratación, por jubilación, y en los próximos lo harán, por la misma razón, la de Urbanismo y Licencias, otros dos puestos muy relevantes. Asimismo, los departamentos de Arquitectura y de Medio Ambiente tienen responsables provisionales. En ambos los cambios fueron constantes en los últimos años.

Otros puestos sí lograron ser cubiertos de forma más estable, tras años con provisionalidad. En marzo de este año tomaron posesión doce jefes de servicio, en distintas áreas, y también se cubrieron numerosas jefaturas de sección.

El nivel salarial era otro motivo por el que resultaba difícil cubrir puestos de habilitados nacionales y de alta dirección en Lugo, pero con la revisión realizada en 2020, la mayoría están al nivel de otras ciudades similares.

Lara Méndez: "Acatamos a sentenza, non queda outra, pero é unha realidade que a situación de persoal mellorou en 2019"

La alcaldesa, Lara Méndez, afirmó este martes que, aunque no comparte la sentencia judicial que anuló el cese de la jefa de Persoal del Concello en 2019, el gobierno la acatará, como hace siempre, remarcó. "Non queda outra", afirmó. Una vez reciba la comunicación de la inadmisión del recurso que había presentado el Concello, este tendrá dos meses para reincorporar a Marta López a ese puesto.

La regidora afirmó desconocer si la intención de la funcionaria es volver a esa plaza. "É unha decisión persoal que ten que tomar a traballadora", señaló. Tras ser movida de Persoal fue nombrada jefa del servicio de Educación y actualmente ejerce en la Diputación de Lugo, en comisión de servicio.

No obstante, Méndez quiso evidenciar que, con independencia de lo que han dictaminado los jueces, que no han visto suficientemente justificada la destitución de López, la gestión del personal en el Concello mejoró a raíz de esa decisión, aseguró.

"É unha realidade que cando asumín a alcaldía, en 2015, a situación de persoal era insostible. Había mermas en todos o servizos, algún estaba a punto de colapso no seu funcionamento normal", afirmó. Recordó también que su gobierno intentó reconducir la situación a través de direcciones generales, que no resultaron efectivas, y que fue en 2019, a raíz del cambio en el servicio de Persoal, "cando se empezou a visibilizar todo o traballo feito. A capacidade de sacar adiante unha RPT, as bolsas de emprego público, de reforzar as Opes, de reforzar o servizo de policía e de bombeiros, no que chegamos ao máximo establecido, de promocionar a carreira profesional internamente, de forma definitiva en moitos casos coas xefaturas de servizo e de sección...", enumeró.

La alcaldesa remarcó que la plantilla municipal se ha ido reforzando en los últimos años y que la voluntad del gobierno es seguir haciéndolo, empezando por servicios como Persoal, que no es el único transversal pero es fundamental para que los demás funcionen.