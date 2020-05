El montaje del busto de Xoán Montes en la Praza Maior de Lugo ya está en marcha

Los trabajos para la colocación del busto de Xoán Montes en la Praza Maior de Lugo comenzaron este martes. De este modo, parte de la plaza mayor permanecerá cerrada mientras duren las obras. El edil de Infraestructuras, Alexandre Penas, recordó que “o proceso de colocación comezou no mes de marzo, coa realización de catas arqueolóxicas na nova ubicación, mais tivo que ser detido pola crise sanitaria do COVID-19”.

“A ubicación elixiuse dado que o propio Xoán Montes desenvolveu boa parte da súa actividade musical no quiosco da música da praza Maior, o Círculo das Artes e a Catedral”, recordó Alexandre Penas, que añadió “o traslado faise por iniciativa de varios colectivos culturais de Lugo, e ten o obxectivo de resituar a figura do músico no centro de Lugo“.

El busto pasó por un proceso de restauración y limpieza por parte de un equipo especializado, en el que se eliminó la suciedad de las piezas de mármol y granito que componen la obra, manteniendo las marcas de envejecimiento propias de la pieza.

El expediente para esta obra se inició en el pasado mandato, y fue impulsado en el suplemento de crédito aprobado por el actual gobierno en el mes de septiembre, con una inversión de 18.000 euros.