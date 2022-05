En marcha ante 200 paradas

El mes pasado una hostelera de Palas de Rei vio como un cliente entró en su establecimiento, pidió un vino y, antes de poder probarlo, cayó al suelo sin conocimiento. Jesusa Mejuto había hecho un curso de reanimación cardiopulmonar quince años antes pero no dudó en reaccionar con rapidez y empezar las maniobras, justo lo que se recomienda en esos casos, de los que la provincia registra unos 200 al año. Solo uno de cada tres pacientes llega vivo al hospital y, para ello, resulta clave que se le aplique esa reanimación de manera precoz.

El Ayuntamiento, en colaboración con el servicio de Cardiología del Hula, celebró este viernes un maratón que permitió a los lucenses familiarizarse con las técnicas en diez escenarios distintos para que ningún vecino se quedase sin esa posibilidad cerca de su vivienda. Técnicos de Cruz Roja se encargaron de explicar a los interesados cómo deben reaccionar ante una parada cardíaca. Les informaron de que deben comprobar que la persona ha dejado de respirar, llamar al 112 y comenzar el masaje cardíaco acto seguido.

Para practicarlo -ya que se trata de hacer compresiones que precisan cierto ritmo- los técnicos pusieron a disposición de los asistentes maniquíes, tanto de adulto como de niño.

El programa formativo se integra en la iniciativa Lugo con corazón, que también incluyó la colocación de un total de 67 desfibriladores automáticos repartidos por la ciudad. Inicialmente se dotó de uno de esos dispositivos a distintas dependencias municipales y, recientemente, se instalaron otros en plazas y calles para que puedan ser usados en cualquier momento, también fuera del horario de oficina.

MANEJO. "Tan importante é contar con desfibriladores en espazos de traballo, educación, deporte, lecer ou tempo libre, que rexistran gran afluencia de persoas, como saber utilizalos; de aí a necesidade de poñer en marcha accións formativas, dirixidas tanto os traballadores municipais, como ao conxunto da veciñanza, co obxectivo de incrementar o número de persoas capacitadas para manexar estes dispositivos, fundamentais contribuír a salvar vidas", dijo la regidora, Lara Méndez, en la inauguración del maratón.

Los desfibriladores a disposición de cualquier usuario que los pueda precisar se encuentran situados en A Milagrosa, Campo Castelo, Augas Férreas, O Castiñeiro, Fonte dos Ranchos, el entorno del parque Rosalía de Castro, de la estación de ferrocarril y del puente romano; así como en los ascensores de Fontiñas y del Sagrado Corazón.

"Nas vindeiras semanas darán comezo, así mesmo, os cursos de manexo de desfibriladores para os traballadores do Concello, e proximamente tamén poremos en marcha novas accións de cara ao conxunto dos lucenses, co obxectivo de que todos e todas as veciñas de Lugo que así o desexen poidan ser parte activa do programa Lugo con Corazón", recordó la concejala de bienestar, Olga López Racamonde.

Al acto acudieron el jefe de Cardiología del Hula, Carlos González Juanatey; el presidente de la Sociedad Española de Cardiología, Julián Pérez-Villacastín y la presidenta del Colegio de Enfermería, Lourdes Bermello, entre otros profesionales.